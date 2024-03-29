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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كوبرا الحلقة 3.. محمد إمام يهرب من الشرطة في منزل أشباح

كوبرا
كوبرا

شهدت الحلقة الثالثت من مسلسل كوبرا، اختباء محمد إمام في منزل أشباح بعدما طلب المساعدة من زميله في السجن للابتعاد عن طريق الشرطة وعصابة شيخون. 

 

وصل محمد إمام إلى المنزل بمساعدة صديقه ليكتشف أن المنزل مهجور، ويسكنه الأشباح، وتندلع فيه نيران، ولكنه يتمكن من السيطرة عليها ليعلنه أهل المنزل شخص ذو بركات وأطلقوا عليه لقب “مولانا”. 

 

وكشفت الشرطة عن تاريخ كوبرا الذي يقوم بدوره محمد إمام، وأنه تمت تربيته على يد خاله المعروف عنه الكرامات وأنه نال لقبه من هذه القصة. 

 

وكشفت الحلقة الأولى أيضاً عن عائلة كوبرا الذين يعيشون حياة بسيطة في حارة شعبية، حيث الأم صفاء الطوخى، وشقيقته سماح (دنيا ماهر) المتزوجة من فتحى (أحمد فتحى) وشقيقته الثانية منال (ألحان المهدى) وتعمل مُدرسة، أما شقيقه عبد الرحمن (معتز هشام) فقد ترك الكلية وفتح نصبة شاى في المنطقة ويعمل ديلر مخدرات.

 

 

مسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف، وتنفيذ المنتجة مها سليم .

كوبرا أحمد عبد الحميد المنتجة مها سليم دنيا ماهر حارة شعبية محمود البزاوي مسلسل كوبرا

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