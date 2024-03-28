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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كوبرا الحلقة 2.. محمد إمام يتورط في سرقة بنك ويبحث عن رفاق السجن

كوبرا
كوبرا

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل كوبرا، تورط محمد إمام في سرقة بنك لسد ديون أسرته بطلب من مجدي كامل.

 

تطورت الأحداث وقتل فرد أمن في البنك وحاول أحمد عبد الحميد الغدر به لكنه تمكن  من الهرب والأموال وأصبح هاربا من الشرطة والعصابة. 

 

بعد هروبه تذكر محمد إمام رفاق السجن وقرر الاستعانة بهما للخروج من هذه الأزمة بعدما شهدت العصابة ضده وتورط ويبحث عنه ضابط المباحث محمود عبد المغني. 

 

 


وكشفت الحلقة الأولى أيضاً عن عائلة كوبرا الذين يعيشون حياة بسيطة في حارة شعبية، حيث الأم صفاء الطوخى، وشقيقته سماح (دنيا ماهر) المتزوجة من فتحى (أحمد فتحى) وشقيقته الثانية منال (ألحان المهدى) وتعمل مُدرسة، أما شقيقه عبد الرحمن (معتز هشام) فقد ترك الكلية وفتح نصبة شاى في المنطقة ويعمل ديلر مخدرات.

 

مسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف، وتنفيذ المنتجة مها سليم .

كوبرا أحمد عبد الحميد المنتجة مها سليم صفاء الطوخى دنيا ماهر علاء مرسي

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