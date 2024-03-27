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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كوبرا الحلقة الأولى.. خروج محمد إمام من السجن ويبحث عن حقه

كوبرا
كوبرا

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل كوبرا، خروج محمد إمام من السجن بعد قضاء عام بسبب دفاعه عن فتاة في حادث. 

 

وحاول محمد إمام استرجاع حقه المادي من عملية مع المعلم الذي يقوم بدوره مجدي كامل ويبدو أنه سيكون بينه صراع وبين مساعده. 

 

وخرج محمد إمام من السجن ليجد أسرته مديونة بمبالغ كبيرة ويحاول نساء المنطقة التشاجر مع والدته للحصول على حقوقهم. 

 

مسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، ومجدى كامل، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، ومحمود عبد المغنى، ومحمود البزاوى، وأحمد عبد الحميد، وأيمن عزب، وصفاء الطوخى، ودنيا ماهر، ألحان المهدى، ومنة فضالى، ومعتز هشام، وعلاء مرسي، وهشام إسماعيل، ومحسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف SADAF.

 

ويقدم محمد إمام فى "كوبرا" دراما شعبية تتخللها الكوميديا والأكشن، حيث يعود بهذا العمل إلى دراما بعد غياب عامين اذ قدم آخر أعماله "النمر" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2021، وشارك فى بطولته هنا الزاهد محمد رياض، نرمين الفقى، بيومى فؤاد، خالد أنور، محمود حافظ، ولاء الشريف، محمد مهران، إيناس كامل وإخراج شيرين عادل.

 

يذكر أن محمد إمام عرض له مؤخراً فى السينمات، فيلم "أبو نسب" ويشارك فى بطولته ماجد الكدوانى، ياسمين صبرى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، وضيوف الشرف، ماجد المصرى، وشيكو، حاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

كوبرا أيمن عزب هشام اسماعيل حاتم صلاح بيومي فؤاد هالة فاخر

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