منة فضالي لـ محمد إمام.. ده الزعيم الصغير

نشرت الفنانة منة فضالي خلال صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي إكس تويتر صورة البوستر الدعائي لمسلسل "كوبرا" المفترض عرضه خلال 17 رمضان.

وكتبت فضالي: يامسهل يارب .. بالتوفيق والنجاح للجميع يارب مع هاشتاج الزعيم الصغير عادل امام.

ينطلق عرض مسلسل "كوبرا" للنجم محمد إمام المكون من 15 حلقة، حصرياً على قناة Mbc مصر ومنصة shahid 17 رمضان.

مسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف SADAF.