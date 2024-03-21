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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تعرف على موعد عرض مسلسل كوبرا على mbc مصر

كوبرا
كوبرا

أعلنت قناة mbc مصر عن موعد عرض أولى حلقات مسلسل كوبرا للفنان محمد عادل إمام والذي يخوض به موسم رمضان الحالي.

وحددت القناة يوم 17 رمضان موعدا لعرض أولى حلقات المسلسل وذلك على قناتي mbc مصر 1،2.

 يواصل الفنان محمد عادل إمام خلال هذه الفترة تصوير المشاهد المتبقية من مسلسله الجديد كوبرا والذى يخوض به فى النصف الثاني من الشهر الكريم.

ومن المفترض أن ينتهى محمد عادل إمام من تصوير جميع مشاهد المسلسل منتصف الشهر الحالي مع بداية عرضه على شاشة mbc مصر ومنصة شاهد.
 

تفاصيل مسلسل كوبرا


 مسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف SADAF.

 

ويقدم محمد إمام فى "كوبرا" دراما شعبية تتخللها الكوميديا والأكشن، حيث يعود بهذا العمل إلى دراما بعد غياب عامين اذ قدم آخر أعماله "النمر" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2021، وشارك فى بطولته هنا الزاهد محمد رياض، نرمين الفقى، بيومى فؤاد، خالد أنور، محمود حافظ، ولاء الشريف، محمد مهران، إيناس كامل وإخراج شيرين عادل.

يذكر أن محمد إمام عرض له مؤخراً فى السينمات، فيلم "أبو نسب" ويشارك فى بطولته ماجد الكدوانى، ياسمين صبرى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، وضيوف الشرف، ماجد المصرى، وشيكو، حاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

mbc مصر كوبرا محمد عادل امام مسلسل كوبرا

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