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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قبل عرضه.. محمد إمام يحتفل بتصدّر مسلسل «كوبرا» التريند

صدى البلد

أعلن الفنان محمد إمام تصدّر مسلسل “كوبرا” التريند قبل عرضه.

وكتب عبر حسابه بتطبيق إنستجرام :”بالرغم من عرضه النصف الثاني من رمضان كوبرا من الأكثر بحثاً على جوجل وفيسبوك بالرغم من عرضه النصف الثاني من رمضان ولسه لما المسلسل يتعرض بإذن الله .. إن شاء الله نجاح فوق الخيال
ابتداءً من 16 رمضان على قناة إم بي سي مصر ومنصة شاهد.

مسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف SADAF.

ويقدم محمد إمام فى "كوبرا" دراما شعبية تتخللها الكوميديا والأكشن، حيث يعود بهذا العمل إلى دراما بعد غياب عامين اذ قدم آخر أعماله "النمر" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2021، وشارك فى بطولته هنا الزاهد محمد رياض، نرمين الفقى، بيومى فؤاد، خالد أنور، محمود حافظ، ولاء الشريف، محمد مهران، إيناس كامل وإخراج شيرين عادل.

يذكر أن محمد إمام عرض له مؤخراً فى السينمات، فيلم "أبو نسب" ويشارك فى بطولته ماجد الكدوانى، ياسمين صبرى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، وضيوف الشرف، ماجد المصرى، وشيكو، حاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

الفنان محمد امام صفاء الطوخى ماجد الكدواني محمد رياض محمود عبد المغني محمود حافظ منة فضالي مسلسل كوبرا

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