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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أمال ماهر تكشف تفاصيل حفلها في عيد الفطر

امال ماهر
امال ماهر

أعلنت الفنانة آمال ماهر، تفاصيل وموعد حفلها في عيد الفطر لهذا العام .

 

ومن المقرر أن يقام الحفل في كايروفيستيفال سيتي مول بالقاهرة، يوم ١٩ أبريل المقبل.

 

وتقدم آمال ماهر خلال الحفل باقة متنوعة من الأغاني القديمة والحديثة التي حققت نجاحًا، وتصدرت مؤشرات البحث على مواقع التواصل والمنصات الموسيقية المختلفة.

 

أمال ماهر

تألقت أمال ماهر في أحدث ظهور بإطلالة كلاسيكية، حيث ارتدت بنطلون باللون الأسود مع بليرز بنفس اللون لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

 

ولفتت أمال ماهر الأنظار في الصور بساعة يد قيمة من الماركة العالميةVan Cleef & Arpels، واتسم التصميم بأنه مصنوع من الذهب الأبيض المطلي بالروديوم مع إطار مرصع بالألماس، مينا مرصع بالألماس و اسوار من الساتان الاسود.

 

وبلغ سعر ساعة أمال ماهر ٦٩،٠٠٠ دولار أمريكي، ما أثار حالة من الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.

آمال ماهر

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