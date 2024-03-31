جمال علام: لم نسلم حازم إمام للإعلام فى أزمة فيتوريا.. وكيروش اعتذر

أكد جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، أن الاتحاد لم يسلم حازم إمام عضو مجلس الادارة للإعلام فى أزمة المدير الفني السابق لمنتخب مصر البرتغالى روى فيتوريا الأخيرة لكن كان هناك بعض الاشخاص بمجلس الإدارة يرفضون المدرب الأجنبى.

‏‎وأوضح جمال علام فاروق خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا" المدرب البرتغالى كيروش اعتذر عن الاستمرار مع منتخب مصر ولا يوجد شخص عامله بشكل غير جيد وجمعتنى معه جلسة بمقر إقامته لتجديد الثقة وطلب منى الانتظار للعودة إلى بلاده بسبب مرض والده وعقب ذلك ارسل رسالة بالاعتذار فقط ".