جمال علام: أنا رافض فكرة تغيير المدربين وأتمنى منح الفرصة الكاملة للمصريين

‏‎كشف جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم قائلا " أنا شخصيا رافض فكرة تغير المدربين وعدم منحهم الفرصة الكاملة لإثبات قدراتهم ".

‏‎وأوضح جمال علام فاروق خلال تصريحات لبرنامج "نجوم فى عز الظهر" عبر إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا "البرتغالى روى فيتوريا لم يقم بتجربة فاشلة ولكن النتائج السلبية فى الأمم الأفريقية سبب رحيله".

‏‎وكشف جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم لم نقم بتسليم حازم إمام عضو مجلس الإدارة للإعلام فى أزمة المدرب البرتغالى روى فيتوريا الأخيرة وكان هناك بعض الأشخاص بمجلس الإدارة ترفض المدرب الأجنبى.

‏‎وأوضح جمال علام فاروق خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا" المدرب البرتغالى كيروش اعتذر عن الاستمرار مع منتخب مصر ولا يوجد شخص عامله بشكل غير جيد ولكن جمعتنى جلسة معه بمقر إقامته لتجديد الثقة وطلبنى بالانتظار للعودة إلى بلاده بسبب مرض والده وعقب ذلك أرسل رسالة بالاعتذار فقط ".