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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد عمر هاشم يوضح حكم الاعتكاف لغير الصائم.. فيديو

أحمد عمر هاشم
أحمد عمر هاشم

كشف الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن شروط الاعتكاف.

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وقال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، خلال تقديمه برنامج "يوميات الرسول"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "اشترط البعض أن يكون المعتكف صائما، لكن يجوز الاعتكاف لغير الصائم أيضا، ويمكن تأدية سنة الاعتكاف بقراءة القرآن والذكر والصلاة والاستغفار، ويجوز الاعتكاف صامتا ماكثا فقط".

وأضاف: "أركان الاعتكاف هي المكث في المسجد، الشخص الطاهر، النية محلها القلب"، مشيرا إلى أن الاعتكاف عبادة نورانية روحية تخرج الإنسان من قساوة وضجيج الحياة إلى الراحة النفسية بالخلوة بالله تعالى.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على عبادة الاعتكاف وخاصة في العشر الأواخر من رمضان.
 

احمد عمر هاشم الاعتكاف شروط الاعتكاف

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