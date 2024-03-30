أحمد عمر هاشم: تعليم الأطفال التصوف ووضعه في المناهج ينقذ المجتمع المصري

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن تعليم الأطفال التصوف ووضعه في المناهج سينقذ المجتمع المصري من التطرف ويحرره ويحفظ الوسطية لمستقبلنا ولا بد من نهضة صوفية روحية الفترة القادمة.

وتابع هاشم خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أننا نعيش ثورة تكنولوجية هائلة وبالتالي لابد من مواكبة هذا الانفجار الحضاري، من نهضة صوفية حضارية ليستم العالم بالاعتدال وتأخذ الوسطية طريق الله الحقيقي.



وأردف أن الكتاب والسنة أقرب الطرق إلى الله سبحانه وتعالى وكل طريقة صوفية تسير على الكتاب والسنة نرحب بها وبشيخها ومريديها.

وأكمل ان الذين يتهجمون على الصوفية ويتهمونهم بالكفر ترتد عليهم هذه اللعنة، كما قال بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم :" أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه".

واختتم أحمد عمر هاشم أن أسرار مدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة ولها أنوارها وبركاتها .