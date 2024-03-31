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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأطروحات متباعدة.. مسؤول بحماس يكشف موقف الحركة من إرسال وفد لمحادثات الهدنة

حماس
حماس

كشف مسؤول في حركة المقاومة الفلسطينية حماس عن عدم اتخاذ الحركة قرارا بعد بشأن إرسال وفد إلى محادثات الهدنة.

وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، قال المسؤول إن الاطروحات متباعدة جدا مع إسرائيل وهو ما يحول دون إحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الأحد، إن الوفد الإسرائيلي الذي سيناقش صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس غادر إلى القاهرة.

ووفقا للصحيفة فإن الوفد بقيادة مسئولين في جهاز الموساد، وسيقدم مقترحات جديدة في محاولة للتوصل إلى صفقة أسرى مع حماس.

ويستعد المتظاهرون في إسرائيل المناهضون للحكومة الإسرائيلية وعائلات الأسرى الإسرائيليين لإقامة مدينة خيام لمدة أربعة أيام خارج مبنى الكنيست الإسرائيلي، وذلك من أجل الضغط للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس لإطلاق سراح الأسرى وإجراء انتخابات جديدة.

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