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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مكنتش عايزة المشاهد دي.. ميار الببلاوي: دعيت على إيناس الدغيدي في الحرم

الفنانة ميار الببلاوي
الفنانة ميار الببلاوي

قالت الفنانة ميار الببلاوي، إنّها دعت على المخرجة إيناس الدغيدي في الحرم بسبب مشاهدها في ديسكو ديسكو، موضحةً: "مكنتش عاوزة أعمل كل المشاهد دي في فيلم ديسكو، ولا كنت عاوزة ألبس مايوه".

 

وأضافت الببلاوي في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "مكنتش عاوزة مشهد عمرو عبدالجليل ولا مشهد شريف منير، والحاجات دي كلها عملت لي مشاكل، وأنا الحمد لله اتحجبت فمش عايزة حاجة زي كده تتعرض".

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وتابعت الفنانة: "مش عايزة حد يجيب سيرة المشاهد دي، المشهد ده ميصحش ولا يليق برمضان، كنت عندي 19 سنة وفرحانة إني بشتغل في التمثيل وبشتغل قدام نجلاء فتحي وصلاح ذو الفقار رغم إني مكنتش أحلم أشوفهم حتى".

 

ميار الببلاوي الفنانة ميار الببلاوي ايناس الدغيدى المخرجة إيناس الدغيدي الحرم بسمة وهبة

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