ميار الببلاوي: نجلاء فتحي أقنعتني أفطر في رمضان بسبب فيلم "ديسكو ديسكو"

تحدثت الفنانة ميار الببلاوي، عن مشاركتها في فيلم ديسكو ديسكو، قائلة: "مكنتش مصدقة نفسي وكنت مطيعة جدا وحابة الموضوع جدا".

وأضافت الببلاوي في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "مكنتش محجبة وكنت صغيرة، ودخلت عشان أعمل مشهد وطلبت أعمله بعد الفطار لكن اتقالي لأ".

وتابعت الفنانة: "كنت بصور في الديسكو أسبوعين كنت أنا وأختي الوحيدين اللي صايمين من بين الفنانين الشباب، وصورنا طول النهار في الديسكو، مكنش ينفع صيام لأن كل المشاهد كان فيها شرب، وفي يوم المشهد المثير للجدل، دخلت الحمام وقفلت عليّ وإيناس الدغيدي اتعصبت عشان مكنش ينفع أقعدهم ساعتين لحد الفطار عشان أعمل مشهدي، وكنت بعيط عشان مفطرش وأضيع وقت".

وواصلت: "كان يجب أن يقنعني أحد بأن أفطر، وهنا جاء دور نجلاء فتحي، كانت إنسانة رائعة ولو قالت لي ارمي نفسك في النار هرمي، وجات قالت لي يلا يا حبيبتي عشان تعملي المشهد، وأقنعتني بأن رمضان مش بناكل فيه عشان نبقى زي الفقراء وافطري متخفيش الموضوع هيعدي".