مسلسل بقينا اتنين الحلقة 6.. شريف منير يقرر حضور مباراة ابنه

شهدت مسلسل "بقينا اتنين" الحلقة 6 تطور جديد فى الأحداث حيث تقوم ياسمين "رانيا يوسف" بالتشاور مع أفراد أسرتها وأصدقائها ليساعدوها في إيجاد حل لأزمة إصرار أدهم "شريف منير" على الذهاب إلى النادي وحضور مباراة ابنه مروان، حيث أنها سوف تكون صدمة لأدهم إذا علم أن ابنه مروان يمارس الكيك بوكسينج وليس كرة القدم.

وتتابع أحداث مسلسل بقينا اتنين وتخبر ريم والدتها ياسمين أنها ستتواصل مع سيف فهو دائمًا ما يكون عنده حلًا لجميع مشاكلهم، بينما تقرر ميمي جمال والدة ياسمين الاتصال بسامح حيث ترى أنه الوحيد الذي سيتقبل منه أدهم الحقيقة بصدر رحب، وذلك لأنه في مقام والده ولكن ياسمين تقنعها بالتراجع عن قرارها.

ويتلقى سيف اتصالا من حبيبته ريم التي كان منزعج منها لاعتقاده أنها ما زالت تكن مشاعر للإكس، ولكن ريم نجحت في إرضاءه حيث أكدت أنه لا تحب أحد مثلما أحبته.

وطلبت سناء خالة ياسمين من ابنها زين أن يذهب معها لزيارة صديقتها لرؤية ابنتها، ليتهرب زين منها فتخبره أنها لا تقبل بياسمين ابنه شقيقتها زوجه له حتى إذا كان طلاقها تم بشكل رسمي.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، صلاح عبدالله، مروه عبدالمنعم، ميمي جمال، ويعد أخر ظهور للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض خصريا عبر قنوات "CBC" و "CBC دراما" ومنصة WATCH IT.