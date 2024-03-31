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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الشرقية يؤكد دور الشهر العقاري في حماية أملاك الدولة

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في الحفاظ على أراضي أملاك الدولة وتشجيع المواطنين المخالفين على التقدم للتصالح وتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون والإستفادة من حزمة التخفيضات والتيسيرات التي قدمتها المحافظة لتخفيف العبء عن كاهلهم ومراعاة للبعد الإجتماعي لهم.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والعميد زكريا سعد مدير إدارة شرطة المرافق والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث التموين وممثلين عن إدارتي المرور والحماية المدنية ومكتب المستشار العسكري ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

وخلال الاجتماع استعرض احمد زيدان وكيل وزارة العدل بالشهر العقاري بالشرقية الإجراءات المتبعة لتسجيل أملاك الدولة بالشهر العقاري والرسوم المقررة والحالات المعفاة من الرسوم والضرائب بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية والإستثمارية للصالح العام ، ليؤكد المحافظ على أهميه دور الشهر العقاري في تقديم خدمات التوكيلات العامة والتصديق على التوقيعات وتوثيق العقود بمختلف أنواعها من خلال نظام الشباك الموحد لتقليل الدورة المستندية وتقديم خدمة مميزة للمواطنين.

كما استعرض محمد جوهر مدير إدارة الموازنه بالديوان العام موقف تحصيل الإيرادات بمجالس المدن في الفتره من يوليه 2023 وحتي مارس 2024 والتي تضمنت تحصيل الموازنة العامة والصناديق الخاصه والربط الشهري المستهدف والمحصل الفعلي ونسب التحصيل ، ليشدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والإلتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة لتعظيم إيرادات المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

711 ساحة و 12100 مسجد لأداء صلاة عيد الفطر بالشرقية

تطرق الإجتماع إلى استعراض اشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح آليه عمل غربال فرز القمامة الجديد بالمحطة الوسيطة لجمع المخلفات بأرض الفدان ، وتمت الإشارة الي ان الغربال يتم خلاله تصنيف القمامة إلى ثلاث انواع النوع الأول وهو الكمبوست الناعم او المواد العضوية والتي تنفصل عن المواد الصلبة اسفل الغربال ويمكن الإستفاده منها كاسمده عضوية للأراضي الزراعية ، والنوع الثاني وهي المواد الصلبة ويتم تجميعها خلف الغربال ، والنوع الثالث وهو الراجيك ( الهوالك) ويمكن استخدامه كوقود لمصانع انتاج الأسمنت .

أكد المحافظ أهمية منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة لمساهمتها بشكل كبير في التخلص السليم والآمن بيئياً من مشكلة المخلفات والتي تعد من أهم الملفات التى توليها المحافظة اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة، وذلك تماشيًا مع الاعتبارات البيئية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الهامة للمنظومة واستراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

إدارة شرطة المرافق إدارة مباحث التموين اراضي املاك الدولة التموين الحماية المدنية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الخدمات المقدمة للمواطن الشهر العقاري

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