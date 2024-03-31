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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

711 ساحة و 12100 مسجد لأداء صلاة عيد الفطر بالشرقية

صدى البلد

اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، على استعدادات المديريات الخدمية ( الأوقاف – الصحة – التموين ) بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والجهات المعنية لاستقبال عيد الفطر المبارك ، وذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والعميد زكريا سعد مدير إدارة شرطة المرافق والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث التموين وممثلين عن إدارتي المرور والحماية المدنية ومكتب المستشار العسكري ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

استعرض الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف استعدادات المديرية لاستقبال المواطنين لأداء صلاه عيد الفطر المبارك من خلال تجهيز المساجد والساحات المقررة لأداء صلاة العيد والبالغ عددها 711 ساحة بمختلف المراكز والمدن والأحياء تضم 1422 إماما أساسيا واحتياطيا، بجانب 12100 مسجد بقوه 4100 إمام ، مشيراً الي أنه تم الانتهاء من تجهيز 650 مسجدا للإعتكاف خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل مع الإلتزام بالضوابط المعتمدة من وزارة الأوقاف بالمساجد الكبري مع الإشراف التام من المديرية.

كما استعرض الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة استعدادت المديرية لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال تفعيل غرفة الأزمات والكوارث بالمديرية لتعمل على مدار الساعة خلال فترة العيد وكذلك رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية من المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة واستكمال تنفيذ المبادرات الرئاسية الصحية خلال الفترتين الصباحية والمسائية مع التأكيد علي توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية وجميع فصائل الدم ومشتقاته وكذلك الطعوم والأمصال والأطقم العلاجية لإستقبال حالات الطوارئ والحالات الحرجة وتقديم العلاج اللازم لها.

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بينما أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وأخرى فرعية بكل إدارة تموينية تعمل على مدار اليوم خلال إجازة عيد الفطر المبارك لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعة الأحداث الطارئة والتي قد تحدث خلال أيام الاجازة والتعامل معها بشكل سليم ، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية المختلفة بالتعاون مع مديريات الصحة والطب البيطري واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية لاستقبال عيد الفطر المبارك وظهور المحافظة بالمظهر اللائق أمام مواطنيها وزائريها قائلاً “كلنا نعمل من أجل الصالح العام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين”.

إستقبال عيد الفطر المبارك إدارة مباحث التموين إدارة شرطة المرافق الحماية المدنية الخدمات المقدمة للمواطن الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المجلس التنفيذي للمحافظه المبادرات الرئاسية الصحية

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