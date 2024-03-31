تنمية شاملة.. أحمد موسى: الرئيس يتابع باستمرار كل ما يدعم بناء الإنسان

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن والي مصر الأسبق؛ محمد علي باشا.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "محمد علي باشا كان نقطة البداية في تحديث الدولة المصرية وبناء الجيش، وكان مهتم بالزراعة والصناعة من الحديد والصلب وغيره والتصنيع العسكري".

وأشار إلى أن الرئيس السيسي قام على إثره بتنمية جميع المجالات العسكرية والمحلية المختلفة من الزراعة والصناعة وغيره.

وأوضح أن الرئيس السيسي خاض تحديات كثيرة من أجل أمن ومستقبل الدولة المصرية"، لافتا إلى أن الرئيس السيسي عندما استلم مصر لم تكن في أفضل حال وكان بها تحديات كثيرة.

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس السيسي يتابع بشكل دوري كل ما يدعم بناء الإنسان صحيا وتعليميا، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي مهتم اهتماما كبيرا بمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بالقطاع الصحي.