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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تنمية شاملة.. أحمد موسى: الرئيس يتابع باستمرار كل ما يدعم بناء الإنسان

أحمد موسى
أحمد موسى

 تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن والي مصر الأسبق؛ محمد علي باشا.

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أحمد موسى: «2 أبريل» سيكون يوما تاريخيا لمصر.. وبداية انطلاق الجمهورية الجديدة

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أحمد موسى يفجر مفاجأة عن مصير المحافظين بعد أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية بعد غد

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "محمد علي باشا كان نقطة البداية في تحديث الدولة المصرية وبناء الجيش، وكان مهتم بالزراعة والصناعة من الحديد والصلب وغيره والتصنيع العسكري".

وأشار إلى أن الرئيس السيسي قام على إثره بتنمية جميع المجالات العسكرية والمحلية المختلفة من الزراعة والصناعة وغيره.

وأوضح أن الرئيس السيسي خاض تحديات كثيرة من أجل أمن ومستقبل الدولة المصرية"، لافتا إلى أن الرئيس السيسي عندما استلم مصر لم تكن في أفضل حال وكان بها تحديات كثيرة.

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس السيسي يتابع بشكل دوري كل ما يدعم بناء الإنسان صحيا وتعليميا، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي مهتم اهتماما كبيرا بمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بالقطاع الصحي. 

أحمد موسى محمد علي باشا الجيش التصنيع العسكرى الرئيس السيسي السيسي الانسان القطاع الخاص

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