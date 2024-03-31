أحمد موسى يفجر مفاجأة عن مصير المحافظين بعد أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية بعد غد

كشف الإعلامي أحمد موسى، مصير المحافظين بعد حلف الرئيس السيسي اليمين الدستورية، بعد غد، الثلاثاء.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الدستور المصري مُحدد فيما يتعلق بالرئاسة والنواب والحكومة والمحافظين، حيث أن الرئيس بإمكانه تعيين نواب له إذا أراد، أما المحافظين يتم اعتبار عملهم منهي وفي حكم المستقيلين بعد أداء الرئيس اليمين الدستورية".

وأضاف: "يتم ترتيب الأمور وإعادة النظر في عملهم إما التجديد لهم أو تغييرهم وفقًا لوجهة نظر الرئيس"، معقبا: "علينا أن نترك رئيس الجمهورية يختار من يشاء، فالمسئول جندي في هذا الوطن لحين انتهاء مهمته، لأن خدمة الوطن شرف ومسئولية كبيرة وعظيمة جدًا.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن العاصمة الإدارية الجديدة ستشهد يوم الثلاثاء حفل تنصيب الرئيس السيسي لأداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.

وأشار إلى أن "الرئيس السيسي خاض تحديات كثيرة من أجل أمن ومستقبل الدولة المصرية"، موضحا: الرئيس السيسي عندما استلم مصر لم تكن في أفضل حال وكان بها تحديات كثيرة.

