أحمد موسى: طفرة في شبكات الطرق والنقل وإنهاء التكدسات

في عهد السيسي..

استعرض الإعلامي أحمد موسى، حجم الإنجازات التي تم تحقيقها في عهد الرئيس السيسي خاصة في مجال النقل وشبكة الطرق والمواصلات.

وقال أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "زمان كان هناك حوادث طرق كثيرة لكن تم تنفيذ منظومة نقل وطرق جديدة أسهمت في تقليل معدلات الحوادث".

وأضاف أحمد موسى: "شبكة الطرق الجديدة أسهمت في إحداث حالة من السيولة المرورية في محافظات الجمهورية وتم تخفيف التكدسات المرورية ".

وتابع: "قبل عهد الرئيس السيسي كانت مصر لا تسير وكان هناك زحام مروري في كافة شوارع الجمهورية لكن في عهد الرئيس السيسي تم إنهاء هذه المشكلة".

واستطرد أحمد موسى: "الرئيس السيسي عكف على رفع كفاءة الطرق وإنشاء محاور جديدة وتوسعة الطرق ونشهد طفرة حقيقية".