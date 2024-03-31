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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في عهد السيسي..

أحمد موسى: طفرة في شبكات الطرق والنقل وإنهاء التكدسات

صدى البلد

استعرض الإعلامي أحمد موسى، حجم الإنجازات التي تم تحقيقها في عهد الرئيس السيسي خاصة في مجال النقل وشبكة الطرق والمواصلات.

 

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وقال أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "زمان كان هناك حوادث طرق كثيرة لكن تم تنفيذ منظومة نقل وطرق جديدة أسهمت في تقليل معدلات الحوادث".

 

 وأضاف أحمد موسى: "شبكة الطرق الجديدة أسهمت في إحداث حالة من السيولة المرورية في محافظات الجمهورية وتم تخفيف التكدسات المرورية ".

 

وتابع: "قبل عهد الرئيس السيسي كانت مصر لا تسير وكان هناك زحام مروري في كافة شوارع الجمهورية لكن في عهد الرئيس السيسي تم إنهاء هذه المشكلة".

 

واستطرد أحمد موسى: "الرئيس السيسي عكف على رفع كفاءة الطرق وإنشاء محاور جديدة وتوسعة الطرق ونشهد طفرة حقيقية".

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