الإنتاج المحلي.. أحمد موسى: الاهتمام بالصناعة يؤدي إلى تقليل فاتورة الاستيراد

علق الإعلامي أحمد موسى، على جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مجموعة من المصانع في مدينة العاشر من رمضان.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" زيارة رئيس الوزراء إلى مصانع العاشر من رمضان في غاية الأهمية ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الصناعة هي الموضوع والصناعة تسهم في إحداث النهضة والتنمية المطلوبة والعمل على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد ".

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وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" المصانع العاملة في مصر توفر آلاف فرص العمل للمصريين ، ورئيس الوزراء تفقد مصنعا لشركة عالمية يصنع الأجهزة الكهربائية والمنزلية ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن الاهتمام بالصناعة يؤدي إلى تقليل فاتورة الاستيراد ، مضيفا أن زيادة حجم التصنيع المحلي في مصر أمر في غاية الأهمية، ويتم توفير الأجهزة الكهربائية العالمية بجودة ممتازة على أرض مصر ".