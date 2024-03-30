مدبولي: شغلنا الشاغل الفترة القادمة التركيز على الصناعة وباقي القطاعات الإنتاجية

قال الدكتور مصطفي مدبولي إن مصر تشهد توقيع عدد آخر من العقود الكبيرة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع كبرى الشركات العالمية التي تستثمر بمليارات الدولارات فى مصر سوق تخلق عشرات الألوف من فرص العمل.



وأكد مدبولي قائلا:" شغلنا الشاغل الفترة القادمة التركيز على الصناعة وباقي القطاعات الإنتاجية".

صندوق النقد الدولي

وأردف مدبولي أنه تمت الموافقة أمس مع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي حيث وافق على البرنامج المصري بصورة نهائية وتم رفع البرنامج من ٣ الى ٨ مليار دولار وسوف تصل الدفعة الأولى الأسبوع القادم.



وتابع:"نستهدف الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، والدولة والحكومة مع البنك المركزي تؤمن كل الاحتياجات الدولارية حتي تنطلق القطاعات الإنتاجية بقوة".



وأضاف: “أولوياتنا تلبية الاحتياجات الأساسية ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام بينما السلع الإستهلاكية لها اولوية متأخرة لان هدف مصر التركيز الكبير على الصناعات والأنشطة التي تستعيد الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة”.