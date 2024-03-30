أحمد موسى : القصور الرئاسية ملك للشعب المصري وليست باسم حاكم بعينه

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن استعدادات تأدية الرئيس السيسي لليمين الدستورية بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم الثلاثاء المقبل.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" الرئيس السيسي حقق إنجازات كثيرة خلال السنوات الماضية".

وأضاف الإعلامي احمد موسى :" مفيش رئيس عنده قصور رئاسية باسمه ، والقصور الرئاسية ملك الشعب المصري وليس لأشخاص".

وتابع الإعلامي احمد موسى :" القصور الرئاسية يستفيد منها الرؤساء المنتخبين من الشعب المصري ولا يتم كتابتها باسم رئيس بعينه ".