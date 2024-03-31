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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: حل أزمة الخبز في عهد الرئيس السيسي واختفاء الطوابير

صدى البلد

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن استعدادات تأدية الرئيس السيسي لليمين الدستورية بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد غد الثلاثاء.

 

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وقال أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "حجم الإنجازات في الدولة المصرية كبير".

 

 وأضاف أحمد موسى: "أي ملف نتحدث عنه يحتاج إلى ساعات كثيرة للحديث عنه في الإعلام".

 

وتابع: "قبل عهد الرئيس السيسي كان هناك أزمة في رغيفف الخبز وكان هناك طوابير كثيرة أمام المخابز للحصول على الخبز".

 

وأردف أحمد موسى: "حدثت طفرة في منظومة الخبز ومنذ 2014 وفي عهد الرئيس السيسي تم وضع منظومة لصرف الخبز للمواطن واختفت الطوابير من أمام المخابز".

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