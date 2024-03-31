أحمد موسى: حل أزمة الخبز في عهد الرئيس السيسي واختفاء الطوابير

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن استعدادات تأدية الرئيس السيسي لليمين الدستورية بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد غد الثلاثاء.

وقال أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "حجم الإنجازات في الدولة المصرية كبير".

وأضاف أحمد موسى: "أي ملف نتحدث عنه يحتاج إلى ساعات كثيرة للحديث عنه في الإعلام".

وتابع: "قبل عهد الرئيس السيسي كان هناك أزمة في رغيفف الخبز وكان هناك طوابير كثيرة أمام المخابز للحصول على الخبز".

وأردف أحمد موسى: "حدثت طفرة في منظومة الخبز ومنذ 2014 وفي عهد الرئيس السيسي تم وضع منظومة لصرف الخبز للمواطن واختفت الطوابير من أمام المخابز".