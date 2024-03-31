أحمد موسى: الجميع يشهد على قوة وصلابة الوضع الأمني في مصر

عرض الإعلامي أحمد موسى، مشاهد لأصعب الأوقات التي مرت على الدولة المصرية في عهد جماعة الإخوان، معقبا: "ده كان حال البلد".

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "كان عندنا كل يوم حوالي 5 شهداء على الأقل من أبناء الوطن، ومكنش حد يقدر وقتها ييجي يستثمر في مصر ولا يقعد فيها من المستثمرين والأجانب".

وأضاف: "دلوقتي مصر بقت حاجة تانية غير الفترة اللي فاتت دي نهائي"، متابعا: "النهاردة بنتكلم على أمن وأمان حقيقي، والجميع يشهد على قوة وصلابة الوضع الأمني في مصر خلال الفترة الراهنة".

واسترسل الإعلامي أحمد موسى،: "علم تنظيم داعش اترفع في ميدان التحرير وميدان رمسيس، ولكن ربنا سلم وحمى مصر".