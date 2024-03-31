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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القبض على أمريكي في جمهورية الدومينيكان متهم بقتل 3 نساء بـ هندوراس

المواطن الأمريكي
المواطن الأمريكي جيلبرت رييس بيرموديز

أعلنت الشرطة في هندوراس أن الأمريكي الجنسية “جيلبرت رييس بيرموديز”، اُعتقل في جمهورية الدومينيكان بتهمة قتل ثلاث نساء في جزيرة رواتان الهندوراسية.

المشتبه به البالغ من العمر 36 عامًا متهم بقتل ماريا أنتونيا كروز ونيكندرا مكوي وديوني سولورزانو بعد الخروج معهم في 6 يناير. وفي اليوم التالي، اتُهم رييس بيرموديز بالفرار من هندوراس وتم الإبلاغ عن اختفاء النساء.

 وذكرت صحيفة تيكو تايمز الكوستاريكية أنه تم العثور على جثثهم وعليها آثار أعيرة نارية في سيارة بعد ثلاثة أيام.

وبحسب ما ورد، فإن أحد الضحايا، سولورزانو، هو شريك رييس السابق.

وصلت رييس بيرموديز إلى جمهورية الدومينيكان في 16 مارس، وفقًا لصحيفة الدومينيكان توداي الإلكترونية.

ذكرت صحيفة الدومينيكان الدومينيكانية اليوم أن السلطات صادرت مبلغ 205 و600 بيزو نقدًا من رييس بيرموديز، بالإضافة إلى جواز سفره الأمريكي وهاتفين محمولين وأغراض شخصية أخرى بما في ذلك المستندات والمفاتيح والنظارات والمحفظة، والتي تم احتجازها بعد ذلك. بواسطة OCN-الإنتربول سانتو دومينغو.

أعلنت الشرطة الوطنية في هندوراس على فيسبوك أن عملية تسليم رييس إلى هندوراس قد بدأت.

 وقالت حكومة هندوراس في بيان صحفي إن أدلة مسرح الجريمة وشهادات الشهود ستستخدم في القضية المرفوعة ضده.

وتمتلك الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى أعلى معدل لقتل النساء، والقتل العمد للنساء، بين دول أمريكا اللاتينية، وخامس أعلى معدل في العالم، وفقا لصحيفة تيكو تايمز.

جيلبرت رييس بيرموديز جمهورية الدومينيكان رواتان الهندوراسية

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