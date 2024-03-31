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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

سعاد صالح: هناك علاج لجميع الأمراض إلا الهرم

سعاد صالح
سعاد صالح

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن الله جعل هناك علاجا لجميع الأمراض، لكن مرض الشيخوخة لم يجعل الله له علاج، وأن سيدنا محمد قال :" تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ مَعَهُ شِفَاءً إِلَّا الْهَرَمَ".

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وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حوارها ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أن الاستفادة من الأدوية الحديثة والعلم الحديث أمر مهم يصب في مصلحة كل مواطن مريض.

ولفتت إلى أن كل شخص عليه أن يبحث عن العلم والعلاج، وإذا كان هذا يكون لصالح النفس البشرية، فهذا أمر مفيد، وأن من مقاصد الشريعة الإسلامية الحفاظ على النفس.

وأشارت إلى أنه من المحرمات تناول لحم الخنزير، وكلام الله واضح، ولكن إذا كان هناك اضطرار فلا يوجد مشكلة، فـ الأنسولين يتم تصنيعه من الخنزير، وهناك نقل كبد من الخنزير، فكل ما فيه حلال للنفس فهو حلال. 

الأزهر تناول لحم الخنزير مقاصد الشريعة الإسلامية الخنزير

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