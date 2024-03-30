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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لا يمكن نطلق على هذا الشخص كافرا .. سعاد صالح تفجر مفاجأة

المنتحر
المنتحر

ردت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال :" هل المنتحر يعتبر كافرا؟، أم ما هو الذنب الذي ارتكبه". 

وقالت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن المنتحر ليس كافرًا ولكنه عاصٍ، وأن هناك إجماعا على هذا الأمر، وأن الشخص الذي يصاب بمرض نفسي، وينتحر؛ فهو هنا مريض.

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أن هناك إيمانا ضعيفا، وأن الإنسان ضعيف، وأن هناك بعض الإيمان وصل إلى مرحلة من اليأس.

ولفتت إلى أن قتل النفس من الكبائر، وأن الشخص استسهل قتل نفسه بدلا من حل مشكلته، ولكن لا يمكن أن نطلق عليه شخص كافر.

سعاد صالح الأزهر الفقه المقارن المنتحر الذنب

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