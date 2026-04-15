الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

لغز السقوط من الطابق الـ13.. نهاية مأساوية لفتاة في كفر طهرمس والتحقيقات تبحث عن الحقيقة الكاملة

سقوط فتاة من الطابق الثالث عشر
أحمد العيسوي

في واقعة مأساوية جديدة تهز الشارع المصري، كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة عن تفاصيل صادمة في حادث سقوط فتاة من الطابق الثالث عشر بمنطقة كفر طهرمس، في واقعة أثارت حالة واسعة من الحزن والتساؤلات حول ملابسات الحادث وأسبابه الحقيقية، وسط تفاعل كبير من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الواقعة
تعود بداية الحادث إلى تلقي غرفة النجدة بلاغًا يفيد بسقوط فتاة من أعلى أحد العقارات في منطقة كفر طهرمس بالجيزة. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، حيث عُثر على جثة الفتاة أسفل العقار.

وكشفت التحريات الأولية أن الفتاة سقطت من شرفة شقة بالطابق الثالث عشر، لتسقط على سطح عقار مجاور عند الطابق الثالث، قاطعة مسافة تُقدّر بنحو عشرة طوابق، ما أدى إلى إصابتها بكسور بالغة في أنحاء متفرقة من الجسد، ووفاتها في الحال متأثرة بإصاباتها.

تحقيقات مستمرة لكشف الحقيقة
لا تزال الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف ملابسات الحادث، والتحقق من وجود شبهة جنائية من عدمه. وتعمل فرق البحث على فحص أقوال شهود العيان، إلى جانب مراجعة كافة التفاصيل المرتبطة بحياة الفتاة وظروفها النفسية والاجتماعية.

وتشير بعض الروايات إلى احتمال إقدام الفتاة على إنهاء حياتها نتيجة معاناتها من حالة اكتئاب، بينما تتداول روايات أخرى وجود خلافات مع صديقاتها قد تكون دافعًا وراء الواقعة، إلا أن هذه الفرضيات لا تزال قيد التحقيق، ولم يتم تأكيدها رسميًا حتى الآن.

الإجراءات القانونية
تم نقل جثمان الفتاة بواسطة سيارة إسعاف إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة. كما تم تحرير محضر رسمي بالحادث، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات النهائية.

تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي
أثارت الواقعة موجة كبيرة من الحزن والغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من المستخدمين عن صدمتهم مما حدث. وكتب أحدهم: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. ماذا يحدث في هذا العالم؟».

وطالب آخرون بضرورة تدخل المؤسسات الدينية، مثل الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، لتكثيف جهود التوعية بين الشباب، خاصة في ظل تكرار مثل هذه الحوادث، مؤكدين أن ضعف الوازع الديني والضغوط النفسية يلعبان دورًا كبيرًا في تفاقم هذه الظواهر.

كما شدد البعض على أن النفس الإنسانية غالية، ولا يملكها سوى خالقها، محذرين من الانسياق وراء اليأس أو اتخاذ قرارات مأساوية تحت تأثير الأزمات.

ظاهرة مقلقة تحتاج إلى مواجهة
أشار عدد من المتابعين إلى تكرار حوادث مشابهة خلال فترة قصيرة، حيث تحدث أحدهم عن وقوع ثلاث حالات بالطريقة نفسها خلال 24 ساعة، ما يعكس، بحسب تعبيرهم، خطورة الظاهرة وضرورة التعامل معها بجدية.

تبقى هذه الواقعة المؤلمة جرس إنذار جديد يدق ناقوس الخطر، ليس فقط لكشف ملابسات حادث فردي، بل لفتح نقاش أوسع حول الصحة النفسية للشباب، ودور الأسرة والمجتمع في الاحتواء والدعم. وبينما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها، يظل الأمل معقودًا على الوصول إلى الحقيقة الكاملة، والعمل على منع تكرار مثل هذه المآسي مستقبلًا.

طريقة عمل الدنش في المنزل
المكياج فن يعكس شخصية العروس
مضاعفات تسببها بعض أدوية ضغط الدم لكبار السن والنساء
عادات تضر بصحة المخ
