ترحيل بلوجر أمريكي وصديقته ومنعهما من دخول مصر .. معلومات صادمة

كشفت مصادر بمحافظة الأقصر عن انتهاء الجهات المختصة من التحقيق في واقعة تتعلق ببلوجر أمريكي وصديقته، بعد رصد نشاطهما داخل عدد من المواقع الأثرية والسياحية بالمحافظة، وما صاحبه من شبهات حول إعداد محتوى إلكتروني قد يتضمن معلومات أو مشاهد من شأنها تقديم صورة غير دقيقة عن المقصد السياحي المصري.

وبحسب المعلومات المتاحة، بدأت الواقعة عندما لفتت تحركات السائح الأجنبي انتباه العاملين بإحدى المناطق الأثرية الشهيرة غرب الأقصر، حيث لاحظوا قيامه بتصوير مشاهد متكررة بطريقة غير معتادة، إلى جانب انشغاله المستمر بإرسال رسائل وإجراء اتصالات أثناء جولاته داخل المواقع الأثرية.

وعلى إثر البلاغات الواردة، باشرت الجهات المختصة متابعة الموقف والتحقق من طبيعة النشاط الذي يمارسه السائح ومرافقته، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتعامل مع الواقعة وفق الضوابط المنظمة.

وأسفرت الإجراءات عن ضبط البلوجر الأمريكي وصديقته، كما تم فحص مكان إقامتهما بالبر الغربي، حيث جرى التحفظ على عدد من المعدات والوسائل المستخدمة في عمليات التصوير والتوثيق لحين انتهاء الفحص واستكمال الإجراءات القانونية.

وأوضحت التحريات أن السائح الأجنبي سبق أن ارتبط اسمه بوقائع مشابهة تتعلق بالتصوير وإنتاج المحتوى خلال زيارات سابقة لمناطق سياحية داخل مصر، فيما استمعت جهات التحقيق إلى أقوال عدد من الأشخاص الذين تعاملوا معه خلال فترة وجوده بالأقصر للوقوف على طبيعة الأنشطة التي كان يقوم بها.

وفي ختام التحقيقات، تقرر ترحيل البلوجر الأمريكي وصديقته خارج البلاد، مع إدراج اسميهما على قوائم غير المسموح لهم بدخول مصر مستقبلًا، وذلك في إطار تطبيق القوانين المنظمة لحماية المواقع الأثرية والحفاظ على سمعة المقاصد السياحية المصرية.