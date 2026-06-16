قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أزمة في منتخب بلجيكا | دوكو يفكر في مغادرة المونديال لهذا السبب
كأس العالم .. باركولا يضيف الثاني لفرنسا ويقضي على آمال السنغال
من لحظة الميلاد إلى النزاع القضائي .. رحلة النسب بمشروع قانون الأسرة الجديد
ترحيل بلوجر أمريكي وصديقته ومنعهما من دخول مصر .. معلومات صادمة
سعر الدولار في آخر التعاملات .. تراجع طفيف أمام الجنيه
رشوان : تكليف رئاسي بتطوير الإعلام الوطني لزيادة تأثيره في المجتمع
القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر والأرجنتين اليوم في كأس العالم
حريق بمحل فطائر في أرمنت الوابورات .. والحماية المدنية تتدخل
اشتباكات بين جماهير الجزائر والأرجنتين في تايمز سكوير قبل مواجهة المونديال
أوبتا تتوقع فوز النرويج على العراق في افتتاح مشوارهما بمونديال 2026
من الصلح إلى التنازل .. كيف يغير مشروع قانون الأسرة قواعد الخلع؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ترحيل بلوجر أمريكي وصديقته ومنعهما من دخول مصر .. معلومات صادمة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

كشفت مصادر  بمحافظة الأقصر عن انتهاء الجهات المختصة من التحقيق في واقعة تتعلق ببلوجر أمريكي وصديقته، بعد رصد نشاطهما داخل عدد من المواقع الأثرية والسياحية بالمحافظة، وما صاحبه من شبهات حول إعداد محتوى إلكتروني قد يتضمن معلومات أو مشاهد من شأنها تقديم صورة غير دقيقة عن المقصد السياحي المصري.

وبحسب المعلومات المتاحة، بدأت الواقعة عندما لفتت تحركات السائح الأجنبي انتباه العاملين بإحدى المناطق الأثرية الشهيرة غرب الأقصر، حيث لاحظوا قيامه بتصوير مشاهد متكررة بطريقة غير معتادة، إلى جانب انشغاله المستمر بإرسال رسائل وإجراء اتصالات أثناء جولاته داخل المواقع الأثرية.

وعلى إثر البلاغات الواردة، باشرت الجهات المختصة متابعة الموقف والتحقق من طبيعة النشاط الذي يمارسه السائح ومرافقته، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتعامل مع الواقعة وفق الضوابط المنظمة.

وأسفرت الإجراءات عن ضبط البلوجر الأمريكي وصديقته، كما تم فحص مكان إقامتهما بالبر الغربي، حيث جرى التحفظ على عدد من المعدات والوسائل المستخدمة في عمليات التصوير والتوثيق لحين انتهاء الفحص واستكمال الإجراءات القانونية.

وأوضحت التحريات أن السائح الأجنبي سبق أن ارتبط اسمه بوقائع مشابهة تتعلق بالتصوير وإنتاج المحتوى خلال زيارات سابقة لمناطق سياحية داخل مصر، فيما استمعت جهات التحقيق إلى أقوال عدد من الأشخاص الذين تعاملوا معه خلال فترة وجوده بالأقصر للوقوف على طبيعة الأنشطة التي كان يقوم بها.

وفي ختام التحقيقات، تقرر ترحيل البلوجر الأمريكي وصديقته خارج البلاد، مع إدراج اسميهما على قوائم غير المسموح لهم بدخول مصر مستقبلًا، وذلك في إطار تطبيق القوانين المنظمة لحماية المواقع الأثرية والحفاظ على سمعة المقاصد السياحية المصرية.

الاقصر اخبار الاقصر محافظة الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم ..ترقبوها هنا

جامعة الإسكندرية

جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي

ارشيفية

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. تطبيق الزيادة السنوية الجديدة في هذا الموعد

ارشيفية

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

رجل علي كرسي متحرك

كشفوه.. شحات على كرسي متحرك يهرب خوفا من الكلاب

ثاني أكسيد التيتانيوم.. مادة مثيرة للجدل في القصب والمانجا والتمر هندي| إيه الحكاية؟

بعد القصب.. مادة التيتانيوم تصل عصير المانجا والتمر هندي

التصالح في مخالفات البناء

أبرز التعديلات على قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد

أرشيفية

العثور على جثة مجهول مكبل بالحبال بترعة المريوطية

ترشيحاتنا

اكسسوارات ذكية

مفاجأة| إكسسوارات تتحكم في حرارة الجسم خلال الصيف والشتاء.. ما القصة؟

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أجواء حارة نهارا

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أجواء حارة نهارًا

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أجواء حارة نهارا والعظمى في القاهرة 34

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أجواء حارة نهارا والعظمى في القاهرة 34

بالصور

طريقة عمل كوكيز كأس العالم.. حلوى شهية بشكل كرة القدم

طريقة عمل كوكيز كأس العالم
طريقة عمل كوكيز كأس العالم
طريقة عمل كوكيز كأس العالم

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويعزّي في وفاة شقيق مدير إدارة شؤون المكتب | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لماذا تفقد النساء شعرها بعد سن الستين؟ أسباب غير متوقعة

أسباب تساقط الشعر لدى النساء بعد سن الستين
أسباب تساقط الشعر لدى النساء بعد سن الستين
أسباب تساقط الشعر لدى النساء بعد سن الستين

هل يجب التوقف عن تناول السكر نهائيا؟ دراسة جديدة تكشف مفاجأة بشأن فقدان الوزن والصحة

هل السكر عدو الصحة حقًا؟
هل السكر عدو الصحة حقًا؟
هل السكر عدو الصحة حقًا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل والحب.. الحكاية التي لا يرويها كاملة

المزيد