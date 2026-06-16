حريق بمحل فطائر في أرمنت الوابورات .. والحماية المدنية تتدخل

اندلع حريق داخل محل فطائر بمنطقة أرمنت الوابورات غرب محافظة الأقصر، ما أدى إلى حالة من الاستنفار بين الأهالي، قبل أن تتدخل قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل المحل، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، حيث باشر رجال الحماية المدنية أعمال إخماد النيران ومنع امتدادها إلى المحال والمنشآت المجاورة.

وفرضت القوات طوقا أمنيا حول موقع الحريق لتأمين المنطقة وتسهيل حركة سيارات الإطفاء، فيما جرى فصل مصادر الكهرباء القريبة كإجراء احترازي أثناء عمليات المكافحة.

وتمكن رجال الإطفاء من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة عليها، بينما استمرت أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

تحرر محضرا بذلك واخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات