نقيب الأطباء: كرامة المريض التزام مهني وأخلاقي.. ونرفض تعميم الإساءة للأطباء على مواقع التواصل

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن الحفاظ على كرامة المريض أثناء تلقي الخدمة الطبية يُعد التزامًا مهنيًا وأخلاقيًا أصيلًا، التزم به الأطباء منذ أداء القسم، وليس أمرًا رفاهيًا يمكن التهاون فيه.

وقال أسامة عبد الحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن أي تجاوز أو مخالفة يتم التحقيق فيها بشفافية كاملة من خلال النقابة والجهات المختصة، مشيرًا إلى أن النقابة اتخذت على مدار السنوات الماضية إجراءات تأديبية بحق عدد من الأطباء، وصلت في بعض الحالات إلى الوقف عن مزاولة المهنة أو الشطب من سجلات النقابة.

وأضاف أن نقابة الأطباء تحرص على صون كرامة المرضى وضمان حصولهم على الرعاية الطبية اللائقة، لكنها في الوقت نفسه ترفض بشدة تعميم الاتهامات أو الإساءة إلى جموع الأطباء بسبب ممارسات فردية يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حقوق المرضى

وشدد عبد الحي على أهمية التحقق من الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية والمهنية اللازمة تجاه أي مخالفة تثبت صحتها، بما يضمن حماية حقوق المرضى والحفاظ على مكانة مهنة الطب.