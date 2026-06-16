د. أمل منصور تكتب: الرجل والحب.. الحكاية التي لا يرويها كاملة

منذ سنوات طويلة، والحديث عن الحب يدور غالبًا حول ما تشعر به المرأة، وكيف تفكر، وما الذي تريده من العلاقة، حتى أصبح عالمها العاطفي مكشوفًا إلى حد بعيد. أما الرجل، فبقي في كثير من الأحيان ذلك الجانب الأقل حديثًا والأكثر غموضًا. ليس لأنه لا يشعر، وليس لأنه أقل احتياجًا للحب، بل لأنه اعتاد أن يعيش جزءًا كبيرًا من مشاعره في صمت.

ولعل أكثر ما يربك النساء في فهم الرجل أنهن يبحثن عن مشاعره في المكان الخطأ. يبحثن عنها في الكلمات، بينما يخبئها هو في الأفعال. ينتظرن منه اعترافات طويلة، بينما يعتقد هو أن حضوره الدائم يكفي. يفتشن عن الحب في العبارات الرومانسية، بينما يظن أن الاهتمام والتفاصيل الصغيرة هي اللغة الأكثر صدقًا.

لهذا السبب تحديدًا، تبدو قصة الحب عند الرجل مختلفة. ليست أقل عمقًا، وليست أقل حرارة، لكنها غالبًا أقل ظهورًا.

فالرجل لا يعيش الحب كما ترويه الأفلام، ولا كما تصفه الروايات دائمًا. إنه يعيشه بطريقة أكثر تعقيدًا مما نتخيل. يعيش صراعًا بين ما يشعر به وما يعتقد أنه يجب أن يظهره. بين حاجته إلى الحب وخوفه من نتائجه. بين رغبته في الاقتراب وخشيته من الانكشاف.

الرجل لا يخاف من الحب بقدر ما يخاف مما قد يفعله الحب به.

وربما هنا تبدأ الحكاية الحقيقية.

فالحب بالنسبة للرجل ليس مجرد إعجاب أو انجذاب أو حتى سعادة مؤقتة. الحب الحقيقي عنده يشبه إعادة ترتيب كاملة للعالم الداخلي. فجأة يصبح هناك شخص واحد قادر على التأثير في مزاجه ويومه وراحته وقلقه. فجأة يصبح هناك رأي واحد يعني أكثر من آراء الجميع. فجأة تصبح الخسارة المحتملة مؤلمة قبل أن تحدث.

لذلك فإن الرجل حين يحب لا يشعر بالقوة كما يعتقد البعض، بل يشعر بقدر كبير من الهشاشة.

نعم... الهشاشة.

الكلمة التي يحاول كثير من الرجال الهروب منها.

فالحب يضع الرجل أمام جزء من نفسه لم يتعامل معه كثيرًا. جزء يحتاج ويشتاق ويخاف ويترقب وينتظر. جزء لا علاقة له بالصورة التي اعتاد أن يظهر بها أمام العالم.

ولهذا نجد أن بعض الرجال يصبحون أكثر حساسية مما يتوقع الآخرون. قد تؤثر فيهم كلمة عابرة، أو ملاحظة صغيرة، أو تغير مفاجئ في نبرة صوت المرأة التي يحبونها.

لكن المشكلة أن الرجل نادرًا ما يعترف بذلك.

لقد تعلم منذ سنواته الأولى أن يخفي ألمه، وأن يتجاوز ضعفه بصمت، وأن يحتفظ بمخاوفه لنفسه. لذلك يبدو متماسكًا بينما تدور بداخله عواصف كاملة.

أكثر الرجال صمتًا قد يكونون أكثرهم امتلاءً بالمشاعر.

ولعل هذا ما يجعل فهم الرجل في الحب أكثر صعوبة.

فهو لا يقول دائمًا ما يشعر به، لكنه يعيشه بالكامل.

قد لا يخبرك كم اشتاق، لكنه ينتظر رسالتك.

قد لا يعترف بقلقه عليك، لكنه يطمئن عليك عشرات المرات بطرق غير مباشرة.

قد لا يصف لك حجم مكانتك لديه، لكنه يعيد ترتيب أولوياته كلها ليجد لك مكانًا دائمًا بينها.

وهنا تظهر واحدة من أهم الحقائق النفسية في العلاقات: الرجل يحب بالأمان قبل الكلمات.

كثيرون يظنون أن المرأة وحدها تبحث عن الأمان العاطفي، بينما الرجل أيضًا يبحث عنه بشدة، لكن بطريقة مختلفة.

هو لا يبحث عن امرأة تمدحه طوال الوقت.

ولا عن امرأة توافقه في كل شيء.

ولا عن امرأة مثالية لا تخطئ.

بل يبحث عن امرأة يشعر معها بأنه مقبول كما هو.

امرأة لا تجعله يعيش في حالة دفاع دائم عن نفسه.

امرأة لا تحوله إلى مشروع تعديل مستمر.

امرأة تمنحه شعورًا نادرًا بأنه ليس مضطرًا لإثبات قيمته كل يوم.

فالرجل، مهما بدا قويًا، يحتاج إلى مساحة يشعر فيها أنه كافٍ.

يكفي كما هو.

دون منافسة.

دون مقارنة.

دون شروط مخفية.

وحين يجد هذه المساحة يبدأ الجزء الأجمل من شخصيته في الظهور.

يصبح أكثر عفوية.

أكثر دفئًا.

أكثر قدرة على البوح.

وأكثر استعدادًا للعطاء.

لأن الحب لا يغير الرجل بقدر ما يكشف النسخة التي كانت مختبئة داخله.

لكن خلف هذا الحب توجد مخاوف لا يتحدث عنها كثيرًا.

فالرجل يخاف من الرفض أكثر مما يعترف.

ويخاف من أن يشعر أنه غير مهم.

ويخاف من أن يصبح مجرد خيار عادي في حياة امرأة أصبحت بالنسبة إليه استثناءً.

بل إن بعض الرجال يخافون من الحب نفسه عندما يكتشفون أنهم أصبحوا متعلقين أكثر مما خططوا.

فالتعلق بالنسبة للرجل يعني فقدان جزء من سيطرته المعتادة على نفسه.

وهذا أمر لا يجيده الجميع.

لذلك لا تتعجبي إذا وجدت رجلًا يحب ويبتعد في الوقت نفسه.

يقترب ثم يتراجع.

يفتح قلبه قليلًا ثم يغلقه فجأة.

فبعض الرجال لا يهربون من الحب، بل يهربون من خوفهم منه.

ليس كل انسحاب دليل برود، فبعض الانسحابات تأتي من قلب خائف أكثر مما تأتي من قلب فارغ.

وهذه واحدة من أكثر الحقائق التي تُساء قراءتها داخل العلاقات.

فالمرأة قد ترى الانسحاب فتفسره على أنه عدم اهتمام.

بينما يكون الرجل غارقًا في صراع داخلي لا يعرف كيف يشرحه.

إنه الفرق بين ما يحدث خارج القلب وما يحدث داخله.

كما أن هناك فارقًا مهمًا بين الطريقة التي تقرأ بها المرأة الحب والطريقة التي يقرؤه بها الرجل.

فالمرأة غالبًا تسمع الحب.

أما الرجل فغالبًا يراه.

هي تلتقط الكلمات.

وهو يلتقط التصرفات.

هي تنتظر التعبير.

وهو ينتظر التقدير.

هي تطمئن بالحديث.

وهو يطمئن بالشعور أنه محل احترام واهتمام.

ولأن لكل منهما قاموسًا مختلفًا، تحدث كثير من سوء الفهم رغم وجود الحب.

فكم من امرأة ظنت أن الرجل لا يحبها لأنه لا يتحدث كثيرًا، بينما كان يثبت حبه كل يوم بطريقته الخاصة.

وكم من رجل شعر أنه غير محبوب رغم كثرة كلمات الحب، لأنه لم يجد التقدير الذي يحتاجه.

الرجل لا يحتاج دائمًا إلى امرأة تفهم كلماته، بل إلى امرأة تقرأ ما عجزت كلماته عن قوله.

وهذا يقودنا إلى جانب آخر نادرًا ما يُناقش: الغيرة.

فالغيرة عند الرجل ليست دائمًا رغبة في السيطرة كما يعتقد البعض.

أحيانًا تكون انعكاسًا لخوف عميق من الفقد.

خوف من أن يفقد مكانته الخاصة.

خوف من أن يصبح قابلًا للاستبدال.

خوف من أن يكتشف أن قلبه لم يكن بنفس الأهمية التي وضع بها الآخر داخل قلبه.

ولهذا تبدو بعض التفاصيل الصغيرة كبيرة جدًا في نظره.

ولعل أجمل ما في الحب أنه يكشف الجانب الإنساني المختبئ داخل الرجل.

ذلك الجانب الذي لا يظهر كثيرًا في زحام المسؤوليات والضغوط والصراعات اليومية.

الحب لا يكشف ضعف الرجل، بل يكشف إنسانيته.

يكشف احتياجه إلى الونس.

إلى الاحتواء.

إلى الطمأنينة.

إلى شخص يستطيع أن يعود إليه بعد يوم طويل دون أن يضطر لشرح كل ما يشعر به.

ولهذا فإن الرجل لا يقع في حب المرأة الأجمل دائمًا.

ولا الأكثر حضورًا.

ولا الأكثر نجاحًا.

بل يقع غالبًا في حب المرأة التي يشعر معها بأنه عاد إلى نفسه.

المرأة التي تخفف ضجيج العالم داخله.

المرأة التي تمنحه راحة لا يستطيع تفسيرها.

المرأة التي يشعر معها أن الحياة أقل قسوة مما تبدو.

وهنا تحديدًا يتحول الحب من إعجاب إلى ارتباط.

ومن انبهار إلى انتماء.

ومن مشاعر جميلة إلى وطن نفسي كامل.

فبعض النساء يلفتن انتباه الرجل.

وبعضهن يثرن إعجابه.

لكن القليلات فقط هن من يمنحنه ذلك الشعور النادر بالأمان.

وحين يحدث ذلك، يصبح تعلقه مختلفًا تمامًا.

لأنه لا يتعلق فقط بشخص.

بل بالشعور الذي وجده معه.

وإذا تعرض هذا الحب للخذلان، فإن الجرح لا يكون عابرًا كما يظن البعض.

فالرجل المجروح لا يتوقف عن الحب، لكنه يتعلم كيف يخفيه.

لا يتوقف عن الاحتياج، لكنه يتعلم كيف ينكره.

لا يتوقف عن الحلم، لكنه يصبح أكثر حذرًا في كشفه.

ولهذا يبدو بعض الرجال أكثر برودًا بعد التجارب المؤلمة.

لكن الحقيقة أنهم ليسوا أقل حبًا.

بل أكثر خوفًا من الألم.

وفي النهاية، ربما لم يكن الرجل يومًا ذلك الكائن البارد الذي تصفه بعض الحكايات، ولا ذلك الصامت الذي لا يشعر كما يُشاع عنه أحيانًا. ربما كان فقط أكثر حذرًا في إعلان ما يشعر به، وأكثر خوفًا من أن يرى أحد حجم ما يخفيه خلف ملامحه الهادئة.

فالرجل حين يحب حقًا، لا يمنح امرأة جزءًا من وقته فحسب، بل يمنحها مساحة داخل قلبه ظل يحتفظ بها لسنوات دون أن يسمح لأحد بالاقتراب منها. يمنحها ضعفه الذي يخفيه عن العالم، وقلقه الذي لا يعترف به، وأحلامه التي لا يرويها إلا لمن اطمأن إليها تمامًا.

ولهذا، فإن أعظم قصة حب يعيشها الرجل ليست مع المرأة التي أبهرته أكثر، ولا مع المرأة التي شغلته أكثر، بل مع المرأة التي جعلته يشعر أن بإمكانه أن يخلع دروعه كلها دون خوف، وأن يكون على طبيعته دون أن يُحاسب أو يُقارن أو يُطلب منه أن يكون شخصًا آخر.

هناك فقط، في تلك المساحة الآمنة بين قلبين، يتوقف الرجل عن المقاومة، ويتوقف عن الاختباء، ويتوقف عن لعب دور القوي الذي اعتاده طويلًا.

وهناك فقط، يروي الحكاية كاملة.