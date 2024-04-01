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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس حقوق الإنسان يشيد بتأكيد الرئيس لـ"أبو مازن" باستمرار دعم القضية الفلسطينية

النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان

اعتبر النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إجراء اتصال هاتفي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس والذي هنأه خلاله على تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة وتمنياته بالتوفيق في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق بمثابة دليل قاطع على حرص مصر بقيادة الرئيس السيسى على تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق مشيراً إلى أن أكبر دليل على ذلك تأكيد الرئيس السيسى للرئيس الفلسطيني خلال هذا الاتصال الهاتفي على حرص مصر الدائم على مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم للشعب والقيادة الفلسطينية.


وأشاد " رضوان " فى بيان له أصدره منذ قليل بحرص الرئيسين السيسى وأبو مازن على متابعة مستجدات الأوضاع في قطاع غزة وتطورات الجهود التي تقوم بها مصر بهدف التوصل للوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، وزيادة تدفق المساعدات الإغاثية لجميع أنحاء القطاع مثمناً تأكيد الجانبين على مواصلة العمل من أجل التسوية العادلة للقضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.


وطالب النائب طارق رضوان من المجتمع الدولي بصفة عامة والولايات المتحدة الأميركية بصفة خاصة دعم الجهود الكبيرة التى تبذلها مصر اقليمياً ودولياً لاجبار حكومة الاحتلال الاسرائيلى على الوقف الفوري لاطلاق النار تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي الصادر يوم الاثنين الماضى محذراً من تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو من الإقدام على أى عملية عسكرية يقوم بها جيش الاحتلال فى رفح الفلسطينية

طارق رضوان حقوق الإنسان الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الفلسطيني

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