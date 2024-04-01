سنراجع أنفسنا.. أول تعليق من أردوغان على النتائج الأولية للانتخابات المحلية التركية

القي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كلمة من مقر حزب العدالة والتنمية في العاصمة التركية أنقرة، وذلك بعد صدور النتائج الأولية من الانتخابات المحلية التركية.

وقال أردوغان في خطابه: "أكملنا ولله الحمد الانتخابات المحلية بالشكل الذي يليق بديمقراطيتنا".

وأوضح الرئيس التركي، أن الفائز في الانتخابات المحلية هو الديمقراطية والإرادة الوطنية بغض النظر عن النتيجة، مشيرا إلى أن حزبه "حزب العدالة والتنمية" لم يحصل التي كان يأملها في الانتخابات.

وأضاف أردوغان: "سنحلل نتائج الانتخابات البلدية بصراحة وسنراجع أنفسنا عبر النقد البناء".

وأشار إلى أن الشعب يقول كلمته عبر الصندوق ويرسل إنذاره للسياسيين عبر الصندوق، وهذا نجاح للديمقراطية التركية، لافتا إلى أن الانتخابات المحلية ليست نهاية الطريق لكنها نقطة تحول.

وقال أردوغان إلى أن الانتخابات المحلية التركية ابتعددت عن السياسة الشعبوية التي تكلف تركيا ثمناً باهظاً.

وأظهرت النتائج الأولية أن المعارضة التركية تتقدم في التصويت لإدارة إسطنبول ومدن رئيسية أخرى، في مفاجأة كبيرة للرئيس رجب طيب أردوغان الذي كان يضع نصب عينيه استعادة السيطرة على تلك المناطق الحضرية.

أظهرت النتائج الأولية أن حزب المعارضة الرئيسي في تركيا سيحتفظ على ما يبدو بسيطرته على المدن الرئيسية في الانتخابات المحلية، في مفاجأة كبيرة للرئيس رجب طيب أردوغان الذي كان يضع نصب عينيه استعادة السيطرة على تلك المناطق الحضرية.