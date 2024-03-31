وزير الخارجية الإسرائيلي يعلق على نتائج الانتخابات التركية .. ماذا قال؟

ألقى وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، بتعليقاته بشأن نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة في تركيا، مشيراً إلى هزيمة المرشحين المتحالفين مع حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان في المراكز الحضرية الرئيسية.

أعرب كاتس عن تهنئته للفائزين في الانتخابات، أكرم إمام أوغلو في إسطنبول ومنصور يافاش في أنقرة، معتبراً نجاحهما تطوراً مهماً. وفسر انتصاراتهم الانتخابية على أنها إشارة واضحة إلى أن استراتيجية أردوغان الطويلة الأمد المتمثلة في التحريض ضد إسرائيل قد فقدت فعاليتها.

وفي تغريدته علي موقع أكس، نقل كاتس رسالة واضحة إلى أردوغان، مفادها أن فشل مرشحي حزب العدالة والتنمية في المدن التركية الكبرى هو بمثابة إشارة للرئيس التركي لإعادة النظر في نهجه تجاه إسرائيل. وأشار كاتس إلى أنه يجب على أردوغان أن يبحث عن أساليب أو سياسات بديلة، حيث يبدو أن تأثير التكتيك التقليدي المتمثل في إثارة العداء تجاه إسرائيل قد تضاءل.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي وسط خلفية من الديناميكيات السياسية المتغيرة في المنطقة والتوترات المستمرة بين إسرائيل وتركيا.

يُنظر إلى نتائج الانتخابات المحلية التركية على أنها نذير محتمل للتغيرات في السياسة الداخلية التركية وتداعياتها على العلاقات الإقليمية.