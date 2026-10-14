قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الصلاة بالنقاب صحيحة أم يجب على المرأة خلعه قبل أدائها؟.. الإفتاء تحسم الجدل
«الأرصاد» تحذر من اضطراب الملاحة بالمتوسط وأمطار ورعد حتى 20 أكتوبر
روسيا: قرار منح بشار الأسد اللجوء «نهائي».. ودمشق تدرك موقف موسكو
رباعية باريس وسداسية أستون فيلا.. نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا
مسئول أمريكي: إدارة ترامب لا علاقة لها بالقيود المفروضة على «ستارلينك» في أوكرانيا
الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة اليوم الخميس.. واضطراب الملاحة البحرية
زيلينسكي: تعطيل ستارلينك يًعرقل مهام الدفاع الجوي في أوكرانيا
قمة الحوار الاجتماعي ببروكسل تبحث تعزيز التنافسية الأوروبية وتوفير فرص العمل داخل دول الاتحاد الأوروبي
تجديد رخصة القيادة 2026 بعد خفض الرسوم.. التكلفة والأوراق
ما حكم شراء وتجهيز المقابر بنية الوقف واعتبارها صدقة جارية؟.. الإفتاء تجيب
نتنياهو: سقوط النظام الإيراني حتمي.. وترامب يدرك حجم تهديده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الملحن «مدين» يكشف كواليس أوبريت «مصر دي التاريخ» من الندوة التثقيفية 44.. صور

الملحن مدين يكشف كواليس أوبريت "مصر دي التاريخ" من الندوة التثقيفية 44
الملحن مدين يكشف كواليس أوبريت "مصر دي التاريخ" من الندوة التثقيفية 44
أوركيد سامي

شارك الملحن مدين في أوبريت "مصر دي التاريخ" الذي قدمه الفنان محمد فؤاد وحمادة هلال وأحمد جمال وفيروز وأنوشكا، اليوم، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة 44 والتي حملت اسم "وطن الأبطال" بمناسبة الذكرى 53 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكشف مدين كواليس الأوبريت خلال بيان صحفي، قائلًا: عكفت على تحضيرات الأوبريت مع الشاعر أحمد المالكي والموزع يحيى يوسف، منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، لخروجها بذلك الشكل النهائي اليوم، كما أنني أحاول الحفاظ على التواجد في احتفالات نصر أكتوبر المجيد وفخور بمشاركتي في الأعمال الوطنية، حيث أنني أشعر بأنها رسالتي كفنان تجاه بلدي.

أوبريت "مصر دي التاريخ" من كلمات أحمد المالكي، ألحان مدين، توزيع يحيى يوسف، ميكس وماستر ماهر صلاح، كورال وزارة الشباب والرياضة، صولوهات محمود شاهي، وقدم الأوبريت كل من: محمد فؤاد، أنوشكا، حمادة هلال، أحمد جمال، فيروز.

أعمال وطنية قدمها الملحن مدين

الجدير بالذكر أن الملحن مدين قدم العديد من الأعمال الوطنية في مشواره الفني، منهم: أغنية "المصري" للفنان تامر حسني، أغنية "قد المسئولية" للفنان تامر عاشور، أغنية "مليون تحية" للفنان مصطفى حجاج، أغنية "دولا ولاد البلد" للفنانة ديانا حداد، أغنية "لمة عيلة" للفنان بهاء سلطان"، أغنية "واحدة من الجيل الجديد" للفنانة هلا رشدي، أغنية "مصر أمانة في إيديك" للفنانة مي فاروق، أغنية "عند مصر فوقه" للفنانة ريهام عبد الحكيم، أغنية "عدينا المحنة" وأغنية "قوتنا في وحدتنا" للفنان أحمد جمال، أوبريت "لمتنا" قدمه الفنان أحمد سعد ونوال الزغبي وحميد الشاعري ومدحت صالح ومحمد عساف وبدر الشعيبي ونداء شرارة وفهد الكبيسي، أوبريت "لولاك يا شهيد" قدمه الفنان أحمد جمال ومحمد فؤاد ومصطفى عاطف.

بينما تعد أغنية "كان عندك كام سنة" هي آخر أغاني الملحن مدين، والتي تعاون خلالها مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، وتخطى مشاهداتها حاجز 2 مليون ونصف مشاهدة حتى الآن على يوتيوب، كما ينتظر طرح العديد من الأغاني مع كبار المطربين خلال الفترة المقبلة منهم الفنان أحمد سعد.

الملحن مدين اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

عاصفة ترابية ورمال قادمة من شرق ليبيا تضرب البلاد| الأرصاد تحذر

وزارة البترول

أول رد من الوزارة على ضبط مسؤولين في شركات بترول بتهمة تلقي رشوة

مستريح الذهب في الزقازيق - هيثم أحمد رجب

مستريح الزقازيق استولى على 20 كيلو ذهب وهرب للأردن.. والضحايا: خسرنا تحويشة عمرنا وعملنا محاضر ضده

وزير التربية والتعليم

أزمة بتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027.. الأهالي: السيستم واقع والكود مابيوصلش

الجو هيقلب.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي وأمطار تضرب القاهرة والمحافظات

الجو هيقلب.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي وأمطار تضرب القاهرة والمحافظات

حافظ للقرآن وبدأ يومه بصلاة الفجر.. ماذا حدث للطالب آدم الأحمدي داخل مدرسته في بورسعيد؟

حافظ للقرآن وبدأ يومه بصلاة الفجر.. ماذا حدث للطالب آدم الأحمدي قبل وفاته داخل مدرسته في بورسعيد؟

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. الإستعانة بمعلمي الحصة لتدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي والدين بالمدارس

أسعار الوقود

مصادر: تثبيت أسعار الوقود والمواد البترولية حتى نهاية ديسمبر 2026

ترشيحاتنا

بودو جليمت و بوروسيا دورتموند

بودو جليمت يصعق دورتموند بهدف نظيف في دوري أبطال أوروبا

الاهلي

سامح يوسف: الأهلي استحق الفوز على الزمالك.. والقمة الأخيرة من أسوأ المباريات فنيًا

إمام عاشور

شريف عبد الفضيل: إمام عاشور قدم واحدة من أسوأ مبارياته مع الأهلي

بالصور

بعد أزمتها الصحية الأخيرة.. أول ظهور لـ منة شلبي من برلين

من برلين.. أول ظهور لمنة شلبي بعد أزمتها الصحية الأخيرة
من برلين.. أول ظهور لمنة شلبي بعد أزمتها الصحية الأخيرة
من برلين.. أول ظهور لمنة شلبي بعد أزمتها الصحية الأخيرة

هتخلص في 10 دقايق.. 5 أكلات سريعة التحضير للغداء والعشاء

اكلات سريعة التحضير في 10 دقائق
اكلات سريعة التحضير في 10 دقائق
اكلات سريعة التحضير في 10 دقائق

بذور الشيا.. فوائد لصحة القلب والأمعاء تساعد على الشعور بالشبع

بذور الشيا..فوائد لصحة القلب والإمعاء تساعد على الشعور بالشبع
بذور الشيا..فوائد لصحة القلب والإمعاء تساعد على الشعور بالشبع
بذور الشيا..فوائد لصحة القلب والإمعاء تساعد على الشعور بالشبع

فوائد البنجر..غنى بالنترات الطبيعية لتحسين الدورة الدموية

فوائد البنجر..غنى بالنترات الطبيعية لتحسين الدورة الدموية
فوائد البنجر..غنى بالنترات الطبيعية لتحسين الدورة الدموية
فوائد البنجر..غنى بالنترات الطبيعية لتحسين الدورة الدموية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد