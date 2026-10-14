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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان الجونة السينمائي يُعلن عن المشاركين في برنامج «سينى جونة للمواهب الناشئة» لعام 2026

مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
أحمد إبراهيم   -  
سعيد فراج

يُعلن مهرجان الجونة السينمائي عن أسماء المشاركين الذين تم اختيارهم للمشاركة في برنامج سينى جونة للمواهب الناشئة لهذا العام، وهو البرنامج الذي يهدف إلى تمكين صنّاع الأفلام والمبدعين الشباب والناشئين. وتحظى المبادرة بدعم من مؤسسة ساويرس، الشريك الداعم للأثر والإتاحة للمهرجان، والاتحاد الأوروبي في مصر، ومؤسسة دروسوس.

في عامه الرابع، أصبح "سينى جونة للمواهب الناشئة" أحد أبرز المبادرات التي تهدف إلى توفير مجتمع داعم للفنانين وصنّاع الأفلام الصاعدين، أمام الكاميرا وخلفها، خلال مسيرتهم نحو دخول صناعة السينما.

ويوفر البرنامج مجموعة متنوعة من الأنشطة، من بينها الاعتماد الكامل للمشاركة في المهرجان، إلى جانب أنشطة مصممة خصيصًا للمشاركين وفرص للتواصل وبناء العلاقات.

وشهد هذا العام تقديم حوالي 1000 استمارة تقديم للحصول على فرصة للمشاركة في أحد مسارات "سينى جونة للمواهب الناشئة"، والتي تشمل مسار سي مي، ومسار زوايا، وبرنامج كلاكيت تاني مرة. وقد تم اختيار إجمالي 155  مشاركًا ومشاركةً من 16 دولة و 20 محافظة مصرية.

ويقول عمرو منسي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي: "يعكس النمو المستمر لبرنامج سينى جونة للمواهب الناشئة التزام مهرجان الجونة السينمائي المتواصل بدعم المواهب الشابة في صناعة السينما، باعتبار ذلك أحد الركائز الأساسية للمهرجان.

وقد صُممت المسارات المختلفة التي تقدمها المبادرة لتعظيم أثر التجربة على كل مشارك، وضمان اكتسابهم معارف قيّمة، إلى جانب بناء مجتمع داعم لمسيرتهم نحو التطور والنمو".

المشاركون المختارون:

سيني جونة للمواهب الناشئة:

عبد الرحمن بركات (مصر)، عبد الرحمن مالك (مصر)، آش براري (تونس)، أشرف العافية (المغرب)، آدم نبيل (مصر)، أدهم الخضري (مصر)، أدهم شرقاوي (مصر)، أجوجو أونوبراكبيا (نيجيريا)، أحمد مدحت (مصر، أحمد أسامة (مصر)، أحمد رقاد (الجزائر)، أحمد صابر (مصر)، أحمد سيد (مصر، علي المشروق (العراق)، علي حموش (لبنان)، عليا ابراهيم (مصر)، علي الدين طارق (مصر)، أمل داود (الأردن)، عمار ياسر (مصر)، أندراوس عفت (مصر)، أشرقت وليد (مصر)، آية علي (مصر) بسنت قصاص (مصر)، بيشوي قلدس (مصر)، درة صفار (تونس)، ابرام توفيق (مصر)، ايمان ثابت(مصر)، انجي أشرف (مصر)، إسلام هداية (مصر)، اسراء الخيرولي (مصر)، ايزيل مناعي (سوريا)، عز العوضي (مصر)، فريدة عزت (مصر)، فريدة محمد (مصر)، فاطمة فهمي (مصر)، فريال أحمد (مصر)، حبيبة محمد (مصر)،  حبيبة تامر (مصر)، هادي بخيت (السودان)، هاجر عمر (مصر)، حمادة الأزهري علي (مصر)، حازم حسين (ليببا)،حسام خليل (مصر)، حسام هلالي (السودان)، حسام محمد (مصر)، حسين الديب (ليبيا)، ابراهيم ربيع (مصر)، ابراهيم رامي (مصر)، اسلام بن سليم (تونس)، جنا بدوي (مصر)، جنا دمرداش (مصر)، جينفر بيترسون (مصر)، جومانا ناصر (مصر)، كريم علي (مصر)، خالد نبيل (مصر)، كيتيزو صامويل سافور (أوغندا)، لميس الشامي (مصر)، لمياء بنجلون (المغرب)، ليزا كمال عطية (مصر)، لبنى المنسي (مصر)،  مرام عاصم (مصر)، مريم عياد (مصر)، مريم أبو بكر (مصر)، مريم الصادق (المغرب)، ميشيل ناي معيكي  (لبنان)، محمد علي جنيدي (تونس)، محمد أشرف النحاس (مصر)،  محمد عاصي (مصر)، محمد بدير (مصر)، محمد حسن (مصر)، محمد خطاب (ليبيا)، محمد مختار (مصر)، محمد أسامة (مصر)، محمد توفيق (مصر)، محمد المهدي (اليمن)، مصطفى أحمد (مصر)، محمد أسعد (مصر)، ناردين أمجد (مصر)، نور الخضر (سوريا)، نوران السعيد (مصر)، نورهان سامي (مصر)، نورهان شتا (مصر)، أوجوشي أوكويي (نيجيريا)، عمر دكروني (مصر)، عمر سرسور (فلسطين)، أمنية نجم (مصر)، بيتر عاطف (مصر)، بيتر مهني (مصر)، رحمة شريف (مصر)، رنيم سليم (مصر)، روجينة كمال (مصر)، روز أشرف (مصر)، صابر وائل (اليمن)، سيف الدين علاء (مصر)، سلوى الشوادفي (مصر)، سيف قنصوة (مصر)، سليم البرج (تونس)، سليمان سالم (عمان)، ياسين عشري (مصر)، يوسف حمدي (مصر)، يوسف شريف علي (مصر)، يوسف طارق (مصر)، زينة زكا  (مصر)، زياد المليجي (مصر)

مسار سي مي:

عمرو الحوراني (الأردن)، أيمن تيغيوارت (الجزائر)، آية بالآغا (تونس) فاطمة الشهبان  (العراق)، جنة أسامة (مصر)، حمادة الشبراوي (مصر)، حسين شبانة (مصر)، مريم كرم الدين (مصر)، محمد أباكاي  (مصر)، محمد عبد الله (مصر)، محمد فاروق (مصر)، ندى فوزي (مصر)، سعد سمير (مصر).
 

مسار زوايا:

دينا نسيم (مصر)، فريدة أبو طالب (مصر)، مريم شكري (مصر)، محمد حسن (مصر)، محمد سامح (مصر)، محمد وفيق (مصر)، ندى سليم (مصر)، نادين عبد العاطي (مصر)، ربيع المغربي  (الجزائر)، ريتا نعمة (مصر)، روان فؤاد (مصر)، ساندي سامي (مصر) سيلا ياقوت (مصر)، شهد صلاح الدين (مصر)، شهاب معتز (مصر)، شروق الفقي (السودان)، صهيب عصام (مصر)، تسنيم أسامة (مصر)، زينة عجواني (مصر)، زينة الشهابي (مصر).

كلاكيت تاني مرة:

أحمد حسين (مصر)، علي السردي (مصر)،فادي بولس (مصر)، جورج عادل (مصر)، كيرلس مدحت (مصر)، روان الغنيمي (مصر)، شيماء عطية (مصر)، شهاب بيت المال (مصر) طيبان الفاتح (السودان)، يزن عيد (الأردن).

يقول أندرو محسن، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي: "صُممت مسارات برنامج سيني جونة للمواهب الناشئة منذ بدايته لتشكل رحلة متكاملة، لا مجرد أنشطة منفصلة؛ فهي تتيح للمشاركين قضاء وقت مع رواد الصناعة، وإجراء حوارات صريحة مع خبراء حول الدروس التي تعلموها من خلال تجاربهم العملية، والأهم من ذلك كله، توفر فرصة للتعرف على أقران يتعاونون معهم في صناعة الأفلام مستقبليًا. وهذا المجتمع هو ما نسعى لمواصلة تنميته وتوسيع نطاقه مع كل دورة جديدة للمهرجان"

وأضافت ليلى حسني، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس: «نفخر بأن مؤسسة ساويرس أصبحت اليوم الداعم الأكبر لبرنامج «سيني جونة للمواهب الناشئة»، وبما نشهده من تطور في البرنامج واتساع دائرة المشاركين فيه لتشمل مواهب شابة من محافظات ودول مختلفة. بالنسبة لنا، تكمن أهمية هذا الدعم في إتاحة فرص حقيقية للشباب للتعلّم والتواصل مع صنّاع السينما، وبناء علاقات مهنية تساعدهم على تطوير مشروعاتهم ومسيرتهم في المجال. والأهم أن يمتد أثر هذه الفرص إلى ما بعد انتهاء المهرجان».

ومن أحدث المبادرات التي طورها "سينى جونة للمواهب الناشئة" سلسلة "لقاء مع الخبراء"، التي تم إطلاقها للمرة الأولى خلال الدورة الثامنة من المهرجان، و تتيح للمشاركين التعلم مباشرة من نخبة من المتخصصين والخبراء العاملين في مختلف مجالات صناعة السينما، بما في ذلك الإخراج، والإنتاج، والمؤثرات البصرية (VFX)، والتأليف الموسيقي، والتمثيل، وغيرها.

وتضيف حياة الجويلي، رئيسة برنامج سينى جونة للمواهب الناشئة: "بالنسبة لي، يكمن الاختبار الحقيقي للبرنامج فيما يحدث بعد انتهاء فعاليات المهرجان. فنحن نصمم كل دورة من دورات البرنامج انطلاقاً من تساؤل جوهري: ما الذي سيتمكن المشارك من إنجازه بعد ستة أشهر ولم يكن قادراً على فعله من قبل؟ سواء تمثّل ذلك في المضي قدماً بمشروع ما، أو العثور على شريك للعمل، أو حتى مجرد اكتساب الثقة بأنه ينتمي حقاً إلى هذا المجال. لذا، فإن كل عنصر في البرنامج، بدءاً من التوجيه والإرشاد ووصولاً إلى الوقت الذي يقضيه المشاركون في التعلم من بعضهم البعض، صمم خصيصاً لتحقيق هذه الغاية".

مهرجان الجونة السينمائي برنامج سينى جونة للمواهب الناشئة مؤسسة ساويرس

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