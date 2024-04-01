مدينة الأثاث.. المشروع القومى الأضخم بدمياط لخدمة الصناعة

مدينه دمياط للأثاث، تلك المشروع الرئاسي التضخم الذي تم على أرض محافظة دمياط، فهو مشروع قومي نفذته الدولة للنهوض بصناعة الأثاث التي تعد عصب الاقتصاد بمحافظة دمياط، وذلك بهدف كسر حالة الركود وتطوير الصناعة من خلال إنشاء أكاديمية لتدريب الصناع على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الأثاث من تصميم وتصنيع مجلس الوزراء 331 فدانًا لإنشاء مدينه الاثاث بمنطقة شطا، تدعم صناع والحرفين في الأثاث في دمياط.

مدينه الاثاث المشروع الاصخم بدمياط

المشروع يهدف إلى تنميه آليات ووسائل التسويق خارجيًا وداخليًا، وتزيد من مساهمة صناعة الأثاث في الناتج القومي، وترفع حجم صادرات الأثاث إلى الخارج، حسب ما جاء في أهداف المشروع القومي، كانت بحاجة له لتحريك المياه الراكدة ومساعدة تلك المهنة والعاملين بها في التحول من الحرفة للصناعة، لكن هناك مقترحات تزيد من قوة وفاعلية المدينة للنهوض بصناعة الأثاث.

ورش ومصانع ضخمه مقامه بمدينه الاثاث

ومن جانبها أكد محمد فايد رئيس مجلس ادارة الغرفه التجارية بدمياط، ان المشروع جاء لتحقيق الأهداف التى أرادتها القيادة السياسية كباعث للتنمية لمحافظة دمياط ككل، فهي محافظة صناعية كبرى وتحتاج لهذا المشروع لاستكمال بنيتها التحتي كي تنمو بقطاعها الرئيسي وهو الأثاث، من خلال استكمال مجموعة عناصر أساسية منها إنشاء ،مركز تجاري ومجموعة من الخدمات – إنشاء شركة عالمية لصناعة الأثاث – إنشاء منطقة الصناعات المغذية – إنشاء أكاديمية لتعليم وتدريب شباب بفكر جديد.

وا وضح ان المشروع مقام على ٣٣١ الف فدان بمنطقه شطا بمحافظة دمياط يضم منطقة الورش الصغيره والمتوسطه بعدد 2443 ورشه على مساحة 58 فدان ومنطقة مخازن الأخشاب بإجمالى 50 مخزنا ومنطقة للخدمات الأساسيه على مساحة 30% من إجمالى المساحه الكليه , ومنطقة المصانع المكمله ومنطقة الصناعات البتروكيماويات والدهانات صديقة البيئه على مساحة 21 ألف متر مربع بأجمالى 17 مصنعا و مناطق إنتظار للشاحنات فضلا عن منطقه للمعارض على مساحة 109 ألف متر مربع ، ومبنى إدارى ومركز تدريب تكنولوجى على أعلى مستوى ومستشفى لليوم الواحد ومركز لجراحة الأطراف ومعهد للتعليم الفنى الصناعى ومصنع لتدوير مخلفات الورش .

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