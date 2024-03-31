ميناء دمياط يستقبل 39 سفينة حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن .. بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.



وقد أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29029 طن تشمل : 1512 طن ملح معبأ و 4462 طن رمل صب و 8403 طن يوريا صب و 1240 طن يوريا معبأ و 8100 طن اسمنت معبأ و 3000 طن زيت طعام و 2312 طن بضائع متنوعة.



كما أشار إلى أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53984 طن تشمل : 12762 طن قمح و 13619 طن خردة و 4525 طن حديد و 6200 طن فول و 1300 طن عدس و 8500 طن ذرة و 878 طن خشب زان و 6200 طن سكر.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 112 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 91 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 962 حاوية مكافئة .



واكد على أنه قد وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 61991 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 149930 طنًا .



كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2496 طن قمح متجهين إلى صوامع الفيوم و كوم أبو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6000 شاحنة .