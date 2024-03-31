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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 39 سفينة حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن .. بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.


وقد  أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29029 طن تشمل : 1512 طن ملح معبأ و  4462 طن رمل صب  و 8403 طن يوريا صب و 1240 طن يوريا معبأ و 8100 طن اسمنت معبأ و 3000 طن زيت طعام و 2312 طن بضائع متنوعة.


كما أشار إلى أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53984 طن تشمل :  12762 طن قمح و 13619 طن خردة و 4525 طن حديد و 6200 طن فول و 1300 طن عدس و 8500 طن ذرة و 878 طن خشب زان و 6200 طن سكر.


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 112 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 91 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 962 حاوية مكافئة .


واكد على أنه قد وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 61991 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 149930 طنًا .


كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2496 طن قمح متجهين إلى صوامع الفيوم و كوم أبو راضي ،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6000 شاحنة .

دمياط الحبوب والغلال البضائع العامة بضائع متنوعة المركز الاعلامي القطاع الخاص حاويات هيئة ميناء دمياط

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