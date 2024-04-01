حياة كريمة تطلق التكية لتقديم وجبات غذائية مجانية بدمياط

أطلقت حياة كريمة بدمياط، مبادرة خيرية بعنوان "التكية"، والتي تستهدف 10 محافظات، بإجمالى 10 قرى، أي قرية بكل محافظة بتوزيع وجبات طعام على اهالى قريه المرابعين الشرقيه التابعه لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط .

التكية وتوزيع وجبات إطعام

التكيه، هى مبادرة خيريه الهدف منها العام جميع سكان القريه وتوفير وجبات ساخنه لهم واليوم تم تجهيز وجبة الكشري لكل فرد بالقريه وتوزيعه عليهم.





التكيه لإطعام الأسر الأكثر احتياجا

الهدف من المبادرة هو تطعيم الأسر الأكثر احتياجا بتلك القرى، وجاءت بعنوان “لو عايز وجبة.. تعالي شرفنا وكلها عندنا، عايز تاخد الوجبة وانت ماشي تحت أمرك، تعالى كل يوم وهنشيلك فوق راسنا، المهم ماتمشيش غير وانت شبعان.

تقول شروق ابو ريه متطوعه بالمبادرة، أن الهدف هو عمل الخير وتوزيع وجبات أكل بسيطة على الأهالى بالقري.

وتابعت أنه تم عمل وجبات، وتم توزيعها وسط حالة من التكاتف بين متطوعى حياة كريمة

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