يشبه تصميم Galaxy S22.. ريلمي تفاجئ جمهورها بتحفة جديدة

تستعد شركة ريلمي الصينية لإطلاق هاتفها المميز Realme C65 والمخصص للفئة المتوسطة، حيث يتميز الهاتف بعدد من المواصفات الفائقة إضافة إلى التصميم المميز.

وبحسب موقع GizChina فإن تصميم هاتف ريلمي Realme C65 سيشبه تصميم هاتف Galaxy S22 من شركة سامسونج، ومن المقرر إطلاقه في بداية أبريل المقبل.

ويشبه تصميم الكاميرا الخلفية لـ ريلمي Realme C65 تصميم Galaxy S22علاوة على ذلك، يبدو أن الهاتف يتمتع بتصميم خلفي لامع.

تكما سيحصل هاتف ريلمي Realme C65 على ثلاثة خيارات ألوان على الأقل تشمل الأسود والأرجواني والبني، وعلى الجانب الأمامي، يتميز Realme C65 بوجود " نوتش على شكل ثقب صغير في وسط الشاشة.

وسيحتفظ هاتف ريلمي Realme C65 بالزر الديناميكي الذي شوهد في Realme 12 5G، بالإضافة إلى عدد من المواصفات القوية.