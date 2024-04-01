قوافل طبية مجانية تجوب قرى دمياط

تحرص مديرية الصحة بدمياط، عن تنظيم عدد من القوافل الطبيه المجانيه بشكل دائم أسبوعيا بقري محافظة دمياط ، ضمن جهود المبادرة الرئاسية “ حياة كريمه” لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

قوافل طبية مجانية

القوافل الطبيه تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، كما يتم إجراء عمليات جراحيه للمرضي.

قوافل طبيه تجوب القري

جاءت فكرة القوافل الطبيه المجانيه لتجوب قري المحافظة ، في محاولة من الدولة للتيسير على المواطنين بالقري والعزب للكشف عليهم بالمجان بدلا من الانتقال إلى المستشفيات المركزية ومعامل التحاليل بالمدن

وقال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة بدمياط، أن فكرة القوافل الطبيه المجانيه المتنقله هى فكرة هادفه من أجل تقديم الخدمة الطبيه للمواطنين غير القادرين للتوجه الى المستشفيات الحكومية والعيادات الخاصة.

وأشار الى ان القوافل تتبع حياه كريمه ومستمرة أسبوعيا منذ سنوات تجوب جميع قري وعزب محافظة دمياط، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية المجانية للمواطنين.