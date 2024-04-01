عشوائي وهوقعه.. أمير مرتضى يعلق على ترشحه أمام ميدو وحازم إمام

علق أمير مرتضى، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك، على تصريحات ميدو الأخيرة بأنه سيكون أصغر رئيس للزمالك.



واسترسل "أمير مرتضى، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار:" من الممكن أن اترشح لرئاسة النادي، لأصبح أسطورة، وليس حبا في السلطة"، متابعا:" لدي القدرة لكن لا يوجد عندي رغبة للترشح".



وأضاف:" ميدو لو قرر يترشح هكسبه لأنه عشوائي ومتهور وأعرف أوقعه"، متابعا: لا يوجد أي مقارنة بيني وبين حازم إمام.



وأوضح:" حازم إمام شخصية كبيرة وأنا بحبه جدًا وكان قدوتي زمان"، متابعا:" إذا قرر الترشح لرئاسة النادي، عليه أن يكون لديه نائب قوي وملم بما يحدث".

