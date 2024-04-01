سأصبح أصغر رئيس ناد.. أمير مرتضى يرد على تصريحات ميدو الأخيرة

علق أمير مرتضى، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك، على تصريحات ميدو الأخيرة بأنه سيكون أصغر رئيس للزمالك.



وقال "أمير مرتضى، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار، “ميدو ممكن يبقى أصغر رئيس لنادي الزمالك لو مقررتش اترشح لرئاسة النادي"، متابعا:" حينها سأصبح أصغر رئيس للنادي، لأني أصغر منه وهسبقه".



واسترسل:" من الممكن أن اترشح لرئاسة النادي، لأصبح أسطورة، وليس حبا في السلطة"، متابعا:" لدي القدرة لكن لا يوجد عندي رغبة للترشح".



وأضاف :"سأقوم بالترشح في يوم من الأيام بشرط لو ترشح ميدو للانتخابات"، متابعا:"حب اتشاف بالشغل والحاجات اللي تبين اني شاطر وذكي، وانا خبيث و مستبيع".