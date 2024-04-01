أعمال وأسحار لكن مابيتأثرش..أمير مرتضى منصور يتحدث عن النادي الأهلي

كشف أمير مرتضى، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك، عن سبب حسده للنادي الأهلي، قائلًا: “حصل في مصر كام ثورة مأثرتش على النادي الأهلي، ولا يتأثر بـ كورونا ولا ازمة أوكرانيا ولا عقود رعاية، بحس ان فيه حاجة غلط في المعادلة”.

وأضاف أمير مرتضى، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار، مبيعملوش أعمال رغم اني مقتنع ان فيه حسد وأعمال، لما بنروح أفريقيا بناخد معانا حاجتنا كلها، عشان مينفعش نلمس حاجة بسبب الأعمال، ويترمي علينا حيوانات ميتة بالدم عشان عسان السحر، والناس كلها عارفة".



واسترسل: “النادي الأهلي منظومة قوية جدًا وسط منظومة رياضية ضعيفة، بالتالي قادر ينجح لوحده”.

الأهلي أقوى من اتحاد الكرة واقوى من الأندية كلها أقوى من رابطة الأندية ومن وزارة الرياضة، وناجح عشان السيستم غلط، ومش معناه أن لو النظام اتعدل هو هيفشل".