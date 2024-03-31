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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ألفاظ خارجة..أمير مرتضى منصور يكشف تفاصيل المكالمة المسربة له مع شقيقه

أمير مرتضى منصور
أمير مرتضى منصور

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك، تفاصيل المكالمة التي تم تسريبها له وكان يتحدث فيها مع شقيقه أحمد مرتضى منصور.

وقال أمير مرتضى خلال حوار مع برنامج عبر برنامج «أسرار» الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر، على شاشة قناة النهار، انه لا يعلم حتى الأن من قام بتسريب المكالمة نافيا ما تم قوله من شائعات بشأن تلك المكالمة آن ذاك.

لم يسب أحد

وعن بعض الألفاظ في المكالمة قال أمير مرتضى منصور أنه لم يخض في عرض أحد من الشخصيات ولم يسب احد وكان يرى أن بعض الشخصيات غير مناسبة لنادي الزمالك.

 وأضاف امير مرتضى منصور قائلا:" المكالمة كانت مدتها اكثر من 33 دقيقة ولكن تم تسريب 3 دقائق فقط منها وكنت بقنع احمد مرتضى منصور بعدم الترشح على منصب نائب رئيس نادي الزمالك.

احمد مرتضي منصور احمد مرتضي الإعلامية أميرة بدر ألفاظ خارجة امير مرتضى منصور برنامج أسرار

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