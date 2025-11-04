الأسفلت بقى بقع زيت | شاهد حادث سيارة نقل سلع تموينية بأبو زعبل

شهدت منطقة كفر حمزة التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، تصادم سيارة نقل بأخرى محملة بمنتجات تموينية (زيت)، وذلك بطريق أبو زعبل – مسطرد، مما أسفر عن إصابة شخصين دون وقوع وفيات.



وتلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بوقوع الحادث على طريق كفر حمزة – مسطرد، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات المرور إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن التصادم وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد سائق إحدى السيارتين، مما أدى إلى الاصطدام وتلفيات بالسيارتين وتسرب كمية من الزيوت التموينية على الطريق.



وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ورفع آثار الحادث وإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية.



وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.