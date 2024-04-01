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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أمسية لشعراء العامية وندوة الزكاة طُهرة ونماء ضمن فعاليات معرض فيصل للكتاب

معرض فيصل للكتاب
معرض فيصل للكتاب

يواصل جمهور محافظة الجيزة، التوافد على معرض فيصل الرمضاني للكتاب، المقام في منطقة الطالبية فيصل، بدورته الثانية عشر، من تنظيم الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.
وشهد المعرض أمس الأحد تقديم مجموعة من الفعاليات المتنوعة للأطفال، من بينها ورش رسم وتلوين، وحكي، وأعمال حرفية، ومجموعة من العروض المختلفة، التي قدمتها هيئة الكتاب بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل، والهيئة العامة لقصور الثقافة.
وأقيم على هامش المعرض أمسية شعراء العامية شارك فيها كل من الشعراء: خلف جابر- رجب الصاوي- سالم الشهباني- سعيد شحاتة، وأدارتها الدكتورة شيرين العدوي، وتبادل خلالها الشعراء إلقاء القصائد المختلفة.
كما أقيم ندوة رمضانية بعنوان «الزكاة طُهرة ونماء.. والمرأة والزكاة»، شارك فيها الواعظ محمود عابدين- الواعظة سحر شوقي، وأدارها حمادة محجوب.
وتحدث المشاركون عن فوائد الزكاة ومنافعها، مؤكدين أن الزكاة فريضة فرضها الله على أغنياء المسلمين ترد على فقرائهم كما، ورغم أنها طاعة لله واستجابة، إلا أنها مع ذلك فيها فؤائد كثيرة ومنافع كبيرة ومصالح وفيرة.
ويواصل المعرض تقديم فعاليات حتى يوم الجمعة المقبل، بمشاركة قطاعات وزارة الثقافة، وعدد من دور النشر المصرية، وسط حضور جماهيري كبير.
ومن المقرر أن يقدم المعرض مساء اليوم ندوة بعنوان «رمضان في تراثنا المخطوط»، بمشاركة د. عزة محمود، ومروة الشريف، وعادل سميح، كما يقدم ندوة «فقه الاعتكاف وغاياته في القرآن والسنة»، بمشاركة الواعظ حسين إبراهيم- الواعظة أسماء محمود، ويديرها مروان حماد.

جمهور محافظة الجيزة فيصل الرمضاني للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين

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