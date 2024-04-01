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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة كفر الشيخ: فحص وعلاج 1193 مواطنًا بقافلة طبية في قرية بطيطة

صدى البلد

اختتمت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، فعاليات القافلة الطبية المجانية التي نظمتها في قرية بطيطة بمركز كفر الشيخ، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي استمرت ليومين.

وشهدت القافلة إقبالًا كبيرًا من أهالي القرية والمناطق المجاورة، حيث استفاد من خدماتها الطبية المجانية أكثر من 1193 مواطنًا.

ضمت القافلة 11 عيادة طبية تخصصية شملت 10 تخصصات: الباطنة، والمسالك، والجراحة العامة، والأطفال، والجلدية، والنسا، وتنظيم الأسرة، والعظام، والرمد، والأنف والأذن.

وتمكنت القافلة من إجراء 360 تحليلًا طبيًا، و42 حالة أشعة (أشعة سينية وأشعة تليفزيونية)، ونشر الوعي الصحي من خلال ندوات التثقيف والإرشاد الصحي لـ 647 مواطنًا.

كما تمكنت من إجراء 180 فحصًا طبيًا للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل: ارتفاع ضغط الدم والسكري، في إطار مبادرة "100 مليون صحة"، وتقديم خدمات الإحالة لأقرب مستشفى لاستصدار التقارير الطبية لـ 9 مرضى.

وأشار الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إلى تحويل 11 مريضًا إلى أقرب مستشفى لاستكمال التدخلات الطبية اللازمة واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، وصرف الدواء وتقديم جميع الخدمات الطبية مجانًا.

التقارير الطبية الخدمات الطبية الجراحة العامة بادرة 100 مليون صحة صحة كفر الشيخ

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